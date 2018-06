Im Streit um das gesperrte Facebook-Konto eines 2012 verstorbenen Mädchens bahnt sich am Bundesgerichtshof (BGH) ein Grundsatzurteil zur Vererbbarkeit digitaler Inhalte an. In einer Verhandlung am Donnerstag signalisierten die höchsten Zivilrichter, dass für sie die zentrale Frage sein wird, ob das digitale Erbe dem analogen gleichzustellen ist - also ob Erben Chat-Nachrichten und E-Mails genauso lesen dürfen wie Briefe. Das Urteil aus Karlsruhe soll am 12. Juli verkündet werden.

In dem Fall geht es um den Facebook-Account eines 15-jährigen Mädchens, das in Berlin unter ungeklärten Umständen von einer U-Bahn erfasst worden war. Später war es im Krankenhaus gestorben. Die Eltern wünschen sich Gewissheit darüber, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid gehandelt hat. Daher wollten sie wissen, welche Nachrichten ihre Tochter auf Facebook ausgetauscht hat.

Facebook will private Nachrichten Dritter schützen

Nach eigener Aussage kannten die Eltern das Facebook-Passwort des Mädchens. Als sie sich aber nach dessen Tod in sein Konto einloggen wollten, klappte das nicht mehr: Das Konto befand sich bereits im sogenannten Gedenkzustand, einem Profil-Status speziell für Verstorbene. Facebook hatte das nach dem Hinweis eines Nutzers auf den Tod des Mädchen veranlasst. Wird ein Konto in den "Gedenkzustand" versetzt, bleibt das Profil online und ist für alle Nutzer sichtbar, die es auch vorher sehen konnten.

Facebook weigerte sich auf Nachfrage, den Eltern Zugriff auf das Konto und die Chat-Nachrichten des Mädchens zu geben, die Mutter zog deshalb gegen das Unternehmen vor Gericht. Facebook rechtfertigte seine Haltung damit, dass der "Gedenkzustand" nicht nur die Rechte toter Nutzer schütze, sondern auch die von ihren Facebook-Kontakten. Diese würden davon ausgehen, dass private Nachrichten privat bleiben.

"Wir fühlen mit der Familie"

In einer aktuellen Stellungnahme von Facebook heißt es: "Die Fragen, wie wir die Wünsche von Angehörigen und den Schutz der Privatsphäre Dritter abwägen, gehören mit zu den schwierigsten, die wir uns stellen müssen. Wir fühlen mit der Familie. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass der persönliche Austausch zwischen Menschen auf Facebook geschützt ist." Man warte nun auf die Entscheidung des BGH.

Ob diese Entscheidung zugunsten Facebooks oder zugunsten der Mutter ausfällt, ist schwer absehbar. Die Karlsruher Richter schienen am Donnerstag jedoch mit der Argumentation des Konzerns ihre Probleme zu haben.

Der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann gab zu bedenken, dass Nutzer eines sozialen Netzwerks letztlich nie mit Sicherheit wissen könnten, dass sich wirklich der Freund und nicht jemand anderes eingeloggt hat. Er ließ außerdem durchblicken: Sollte sein Senat entscheiden, dass Facebook-Inhalte prinzipiell vererbbar sind, wären Fernmeldegeheimnis und Datenschutz in dem Fall kein Hindernisgrund.

Zu Lebzeiten einen "Nachlasskontakt" einrichten

Grundsätzlich ist es bislang umstritten, ob digitale Inhalte vererbt werden können, insbesondere Daten, die sich nicht - vergleichbar mit dem Tagebuch - ausschließlich zu Hause auf der Festplatte oder einem Datenträger befinden, sondern auf einem fremden Server.

Bei Facebook haben Nutzer seit einigen Jahren die Möglichkeit, zu Lebzeiten einen sogenannten Nachlasskontakt zu benennen. Diese Person darf das Profil in gewissem Umfang gestalten, sobald dieses im "Gedenkzustand" ist.

Nutzer können Facebook zu Lebzeiten auch den Wunsch übermitteln, dass ihr Konto im Todesfall gelöscht werden soll. Und auch "nachgewiesene, unmittelbare Familienangehörige" können die Löschung des Kontos eines Verstorbenen beantragen. Mehr zum Thema findet sich hier direkt bei Facebook.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen, per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.