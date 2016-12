Patentklage US-Richter stellt Microsoft 60-Tage-Ultimatum

Hamburg - Wenn Microsoft nun nicht reagiert, könnte es in den USA erst einmal vorbei sein mit dem Verkauf des Textverarbeitungsprogrammes Word.

DPA Microsoft-Chef Steve Ballmer: Patentklagen sind kaum zu vermeiden

Richter Leonard Davis vom U.S. District Court for the Eastern District of Texas verhängte gegen Microsoft Strafgelder, die sich zusammen mit einer bereits am 20. Mai 2009 erlassenen Geldstrafe wegen Verletzung des US-Patents mit der Nummer 5787449 auf rund 290 Millionen Dollar summieren. Die kanadische Firma i4i aus Toronto , die bis zu ihrer Patentklage im Jahr 2007 kaum ein Mensch kannte, war gegen Microsoft vorgegangen.

Microsoft äußerte sich "enttäuscht" über das Urteil. Ein Sprecher sagte dem "Seattle Post Intelligencer", man sei der Meinung, "das Beweismaterial belegt klar, dass wir keine Patente verletzen und dass das Patent von i4i ungültig ist". Man werde das Urteil anfechten.

Das Patent betrifft die Dokumenten-Beschreibungsssprache XML in seiner Variante Custom XML, die seit Office 2003 in Microsofts Office-Programme implementiert ist. Gehalten wird es von i4i. Die erste Klage der Kanadier vor einem Geschworenengericht endete im Mai 2009 mit einem Schuldspruch für Microsoft, der Softwarekonzern kündigte damals an, in Berufung gehen zu wollen.

Weil seitdem nichts passierte, verfügte das texanische Bezirksgericht nun den Import- und Verkaufsstop für Word binnen 60 Tagen, verbunden mit Strafzahlungen von 144.060 Dollar pro Tag, bis zur Umsetzung der im Urteil geforderten Auflagen in Bezug auf das Patent.

Softwarepatente: Millionengeschäfte mit Ideen

Patentklagen gehören zum Alltag, zu den juristischen Grundrisiken von IT-Unternehmen in den USA. Nach amerikanischem Recht sind nicht nur Software, sondern auch "Business Methods" und generelle Funktionsweisen patentierbar - also auch Grundideen denkbarer Funktionalitäten, selbst wenn eine praktische Umsetzung zum Zeitpunkt der Einreichung eines Patentes noch gar nicht besteht. Das hat in der Vergangenheit zu teils validen Patenten geführt, die von kleineren Unternehmen gegen finanzstarke Großunternehmen vorgebracht wurden.

Berüchtigte Beispiele vielfach kritisierter Patente sind etwa das US-Patent 5301348 auf das Grundprinzip des dargestellten "Fortschrittsbalkens" beim Aufruf eines Programms oder einer Funktion (z.B. bei Software-Installationen), der "One-Click-Buy" von Amazon oder das so genannte Eolas-Patent auf das Grundprinzip des Browser-Plugins, das die Kleinfirma Eolas gegen Microsoft durchsetzen konnte und alle Browser-Hersteller zur Anpassung ihrer Programme zwang. Im Fall Eolas wurde Microsoft zu 521 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt, die Berufung endete mit einer außergerichtlichen Einigung in nicht bekannter Höhe zugunsten von Eolas.

US-Marktexperten erwarten nicht, dass Microsoft den Verkauf von Word tatsächlich wird einstellen müssen. Word, die weltweit verbreitetste Schreib-Software, ist integraler Bestandteil der Office-Pakete von Microsoft, das circa 80 Prozent des Weltmarktes für entsprechende Programme hält. Im letzten Jahr machte Microsoft mit dem Verkauf seiner Office-Pakete einen Profit von rund 9,3 Milliarden Dollar. Word gilt als unverzichtbares Kernstück im Business-Konzept des Softwarekonzerns.

Erwartet werden nun entweder schnell erfolgende Berufungsverfahren oder Anpassungen der Office-Suite, um die Auflagen des Urteils vom Mai 2009 zu erfüllen. Das allerdings ist nicht ganz einfach: XML - genauer: Custom XML - ist nicht nur Bestandteil der Office-Suiten 2003 und 2007, sondern auch der kommenden Office-Suite 2010.

Eine Antwort von Microsoft darauf, ob das Urteil auch den Verkauf von Microsofts Office-Programmen außerhalb der USA betrifft, steht noch aus.