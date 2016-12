Videotipps zum 33C3 Prügelnde Politiker und tödliche Drohnen

5. Saul Al-Zaid: The Clash of Digitalizations



Worum geht es?



Früher hat man in Shootern wie "Wolfenstein 3D" oft auf Nazis geballert, stellt Saul Al-Zaid in diesem Vortrag fest. Manchmal sogar auf Hitler selbst. Doch in den letzten Jahren sind viele Spiele erschienen, in denen die Bösen nicht mehr die Nazis, Aliens oder Dämonen sind, sondern arabisch aussehende Figuren: Der vor allem von den USA ausgerufene Kampf gegen den Terror ist längst auf den Konsolen und Computern angekommen. Da die Shooter weltweit beliebt sind, hat das die Konsequenz, dass etwa im Nahen Osten Gamer Gegner abschießen sollen, die ihnen optisch nachempfunden sind.



Warum sollte man sich das ansehen?



Hinter Al-Zaids vermeintlich skurriler Beobachtung, die in Spielemedien selten thematisiert wird, steckt ein grundsätzliches Problem. Denn zumindest ein Stück weit prägen auch Medien, erst recht interaktive wie Computerspiele, unser Weltbild und unsere Vorurteile gegenüber anderen Menschen: In Spielen wie der "Call of Duty: Modern Warfare"-Reihe sind arabisch aussehende Menschen nämlich fast immer Feinde. "Wenn du weiter denkst, der Nahe Osten sei ein Kriegsgebiet, dann bleibt der Nahe Osten ein Kriegsgebiet", sagt Al-Zaid zum Schluss seines Vortrags. "Wenn du bei Arabern an Terroristen denkst, na ja: Das Ergebnis ist klar."



Empfohlen von: Markus Böhm, Netzwelt-Redakteur