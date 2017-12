Bildung auf dem Weg ins Neuland



Mit dem Bildungsprojekt "Chaos macht Schule" kümmert sich der Chaos Computer Club seit Jahren um digitale Bildung an Schulen. Zu Anfang ist man davon ausgegangen, erklärt eine der drei Vortragenden, dass es sich dabei bloß um eine Starthilfe handelt, um eine temporäre Unterstützung am Anfang, bis die Schule selbst digital fit werden. Doch dann wurde daraus ein Dauerthema, bei dem Unterstützung weiter nötig ist.



Im Video geht es um den Stand der Dinge an den Schulen und um Entwicklungen in der Bildungspolitik. Das Team auf der Bühne fordert: "Stellt die digitale Mündigkeit in den Vordergrund, macht das fächerübergreifend! Schult die Lehrkräfte, entlastet die Lehrkräfte, damit sie das leisten können!" Und an die Zuhörer im Saal geht der Aufruf, auch selbst tätig zu werden: "Mischt Euch auch in die Bildungspolitik ein!"



Sehen Sie hier den gesamten Vortrag