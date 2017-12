Frauen als Body-Hacker Vier Ohren und ein USB-Anschluss am Finger

Stammzellen-Technologie, Hyaluronserum gegen das Altern oder Titandioxid-Nanopartikel: Wer heute im Drogeriemarkt einkauft, hat eine ganze Palette an Angeboten zur Auswahl, die sich zumindest in der Vermarktung der Hersteller futuristisch anhören.

Solche High-Tech-Kosmetik liegt im Trend, sagt Künstlerin Nadja Buttendorf alias Nadja Alien. Der Grund dafür sei aber eher ein anachronistischer: "Technologie wird heute dazu benutzt, um die Reinheit der Natur zu vermitteln."

Ihre Beobachtung: "Durch Technologie wird der Körper ständig verändert und erweitert, die Technik dringt in den Körper ein." Doch während viele High-Tech-Schönheitswässerchen sich an Frauen als Zielgruppe wenden, hat sich anderswo längst eine männlich dominierte Szene der Body-Hacker entwickelt, in die diese Fotostrecke einen Einblick gibt:

Mensch sein ist nicht genug Der Berliner Fotograf Hannes Wiedemann hat in den ländlichen Gebieten der USA die kleine Szene der sogenannten Bodyhacker fotografiert. In seiner Serie verfolgt er Protagonisten, die versuchen, Mensch und Maschine zu verschmelzen - und dazu in hemdsärmeliger Manier Eingriffe am eigenen Körper vornehmen lassen. Hier wird jemanden ein Magnet eingepflanzt. Der Mensch, der leuchtet: Dieser Bodyhacker hat sich ein Implantat namens North Star einpflanzen lassen. Die OP-Narben sind noch frisch und zeugen von einer wenig zimperlichen Herangehensweise des Operateurs. Das Implantat trägt mehrere LED-Lichter, die sich mit Hilfe eines Magneten anschalten lassen. Hier wird das North-Star-Implantat gerade unter die Haut eines Bodyhackers geschoben. Bodhacker wie Shawn Sarver träumen von einer neuen Entwicklungsstufe der Menschheit, dem Transhumanismus - und von der Unsterblichkeit. Sarver arbeitet für das Biotech-Start-up Grindhouse Wetware, in dessen Kellerräumen in Pittsburgh Fotograf Wiedemann ihn abgelichtet hat. So sieht Innovation aus: Fotograf Wiedemann kontert die glatten, auf Hochglanz polierten Bilder von technischen Innovationen mit einem unbarmherzigen Blick auf dunkle Keller, schmutzige Böden und improvisierte Instrumente. Wiedemanns Fotos fangen eine ganz besondere Atmosphäre ein, hier zum Beispiel in einem Garagen-Labor in Kalifornien. Obwohl die Bodyhacker selbst Eingriffe durchführen, wirkt die Umgebung alles andere als steril. Sie wirkt vielmehr wie eine Roboter-Werkstatt der Zukunft. Der Circadia 1.0 - eines der größeren Implantate, mit denen das Biotech-Start-up Grindhouse Wetware arbeitet. Das Gerät misst die Körpertemperatur und sendet Daten via Bluetooth. Gehalten wird es von Biohacker Tim Cannon, der den Circadia für mehrere Wochen in seinem Arm getragen hat. Offene Wunde: Eine Biohackerin wartet darauf, dass ihr ein Magnet nahe der Ohrmuschel eingepflanzt wird. Einfach mal ausprobieren: Die Szene der Bodyhacker ist geprägt von einer Do-It-Yourself-Mentalität. Der eigene Körper ist ein Versuchsobjekt, das es durch Technik zu verbessern gilt. Ein neuer Sinn: Magneten unter der Haut sollen Menschen künftig auch magnetische Felder wahrnehmen lassen - eine Fähigkeit, die dem menschlichen Körper bisher fehlt. Mini-Computer für Experimente: Diese Arduino-Boards warten noch auf ihren Einsatz. Experimentieren für die Unsterblichkeit: Ein Bodyhacker hat eine rudimentäre Versuchsanordnung mit Elektrode, Orange und Resten einer Mikrowelle aufgebaut. Aus seiner Fotoserie in den USA hat Fotograf Wiedemann auch ein Buch namens "Grinders" gemacht , das im Selbstverlag erschienen ist.

Die Bodyhacker versuchen, die menschlichen Sinne durch den Einsatz von Technik zu erweitern, sie lassen sich Magnete in die Finger einsetzen oder implantieren RFID-Chips. Die Idee vom Cyborg, einem Mischwesen aus Mensch und Maschine, scheint dabei vor allem Männer zu faszinieren.

Buttendorf irritiert das, sie setzt mit ihrer Arbeit einen künstlerischen Gegenpunkt: "Es geht mir darum, die männliche Idee des Cyborgs zu dekonstruieren und zu brechen", sagt sie. "Auch Frauen sind Body-Hacker", sagt Buttendorf - aber oft auf andere Weise. Als Beispiele liegen nahe: die Beeinflussung des eigenen Körpers durch die Pille - und Schönheitsoperationen.

"Ich meine das auch alles ernst"

Über ihre Arbeit sagt Buttendorf dann noch: "Ich meine das auch alles ernst." Denn während das Bild der Body-Hacker von Bastlern dominiert wird, die sich in oft blutiger Do-It-Yourself-Manier durch Technik aufpimpen, kommt Buttendorfs Arbeit bemerkenswert leicht und amüsant daher. Auf dem Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Leipzig präsentierte Buttendorf einige ihrer Projekte.

Statt sich die Hände aufzuschnibbeln, entwickelte Buttendorf beispielsweise die Projekte "Nadjas Magnetic Nail Art Studio" und "Nadjas Nail Art Residency". In einer Art Nagelstudio erprobte sie, auch in Zusammenarbeit mit anderen Digital-Künstlern wie Aram Bartholl, wie sich digitale Technik als Nagelkunst umsetzen lässt.

Sie klebt Magnete oder Micro-USB-Karten auf die Nägel und setzt die Vision vom Nagellack um, der per Fingertipp seine Farbe ändert - eine Anspielung auf eine entsprechende Filmszene des Science-Fiction-Klassikers "Total Recall". Für den Effekt setzte Buttendorf auf einen abgeänderten Lackmus-Test.

Ein Accessoire für Roboter

In Leipzig war Buttendorf schon mal auf einer Orthopädiemesse zu Gast. In Wasserbecken liefen damals Menschen mit Prothesen auf und ab, um deren Wasserfestigkeit unter Beweis zu stellen. Buttendorf entwickelte aus dieser Erfahrung eines ihrer bislang bekanntesten Werke: den Fingerring - eine Nachbildung ihres Ringfingers, getragen als Ring am Originalfinger. "Roboter könnten ihn als Accessoire tragen, um sich ein bisschen menschlich zu fühlen - und Menschen haben eben einen sechsten Finger", sagt Buttendorf. Ebenso hat sie bereits ein fleischfarbenes Paar Extra-Ohren entworfen.

Arbeiten wie diese mögen viele auf den ersten Blick irritieren, sie sollen aber zum Nachdenken über das eigene Schönheitsideal und den Körper anregen. "In der digitalen Welt löst sich der Körper auf, wir brauchen ihn nicht mehr, sondern haben Avatare", sagt Buttendorf. Gesichtsfilter wie auf Snapchat oder Instagram verändern unseren Blick auf den eigenen Körper ebenfalls zunehmend - und normieren ihn, glaubt Buttendorf. Ihre Arbeit hat genau das Gegenteil zum Ziel.

