Android-Handys Chinesische Software soll Nutzer ausgespäht haben

Eine amerikanische Sicherheitsfirma will eine chinesische Software fürs Smartphone entdeckt haben, die ohne Wissen und ohne Zustimmung der Nutzer persönliche Daten an Server in China sendet.

Vorinstallierte Firmware der Firma Shanghai Adups soll auf rund 700 Millionen Geräten mit Android-Betriebssystem laufen, berichtet die "New York Times". Lange nicht alle sind betroffen. Mit Firmware lassen sich wichtige Funktionen des Smartphones betreiben.

Die neugierige Software findet sich offenbar aber zum Beispiel bei einigen amerikanischen Kunden: So meldet der amerikanische Handyhersteller BLU laut "New York Times", dass 120.000 seiner Geräte betroffen seien. Dort will man die kritische Softwarefunktion aber bereits durch ein Update ausgehebelt haben.

Es ist unklar, ob und wie viele weitere Geräte in welchen Ländern betroffen sind. Laut Webseite arbeitet Adups auch für die großen Hersteller Huawei und ZTE, beide ebenfalls aus China. Adups hat keine Liste mit betroffenen Gerätetypen oder Ländern bereitgestellt.

Es geht um eine Sonderversion der Adups-Software

Laut der US-Sicherheitsfirma Kryptowire sorgt die Software aus China dafür, dass Textnachrichten, Telefonbucheinträge, Anruflisten und Ortsinformationen abgeleitet werden.

In einer Stellungnahme beschreibt der Softwarehersteller Adups eine fehlerhafte Auslieferung der Software. Zwar habe man auf Wunsch von Kunden eine spezielle Softwareversion entwickelt, die in der Tat Informationen über Anrufe und Nachrichten sammle. Dabei soll es aber um eine Funktion zur Bekämpfung von Spam gegangen sein. Die Funktion sei aus Versehen auf die Geräte des Herstellers BLU geraten. Man habe die Informationen der Besitzer von BLU-Geräten nie weitergegeben und mittlerweile gelöscht.

Laut "New York Times" soll die modifizierte Software nie für den US-Markt vorgesehen gewesen, sondern für einen chinesischen Kunden programmiert worden sein.