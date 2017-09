Rechte im Bundestag Wie soll man mit der AfD und ihren Anhängern umgehen?

In seiner jüngsten Kolumne überlegte Sascha Lobo, was sich tun lässt, wenn bald eine Partei im Bundestag sitzt, die die liberale Demokratie zerstören will. In diesem Podcast antwortet er auf Leserreaktionen.