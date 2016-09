Dobrindt-Vorstoß Drohnenpiloten müssen Führerschein machen

Rund 400.000 Drohnen sind in Deutschland nach Schätzungen von Experten bislang verkauft worden. Und im nahenden Weihnachtsgeschäft werden wohl noch einmal Zehntausende dazukommen.

Doch es gibt auch immer mehr Zwischenfälle mit Drohnen. Allein in diesem Jahr kamen sie in rund 40 Fällen anderen Fliegern bedrohlich nahe. Auch deshalb will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Nutzung seit Längerem strenger regeln. Dazu hat er bereits im Frühjahr erste Vorschläge gemacht.

Nun soll die Regulierung nach Informationen des SPIEGEL sogar noch schärfer ausfallen als bislang geplant. Das geht aus der überarbeiteten "Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten" hervor.

Wer Drohnen mit einem Gewicht von mehr als fünf Kilogramm nutzen will, muss dann einen Führerschein dafür nachweisen - unabhängig davon, ob er das Gerät gewerblich oder privat nutzt. Ursprünglich sollten private Nutzer von einer Führerscheinpflicht befreit sein.

Plakette für alle Drohnen ab 250 Gramm

Außerdem müssen alle Drohnen ab 250 Gramm künftig mit einer Plakette gekennzeichnet sein, auf der Name und Adresse des Eigentümers stehen. Eigentlich sollte diese Pflicht erst ab 500 Gramm gelten, viele Modelle wären dann aber nicht erfasst worden.

Darüber hinaus sind private Drohnenflüge nur noch bis zu einer Höhe von hundert Metern zulässig. Auch dürfen sie an vielen Orten nicht mehr genutzt werden, etwa bei Veranstaltungen mit vielen Menschen oder über Gefängnissen.

"Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer wird die Gefahr von Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung sind deshalb klare Regeln nötig", sagt Dobrindt. "Neben der Sicherheit verbessern wir damit auch den Schutz der Privatsphäre."