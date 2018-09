Nur gut bewertete Produkte Amazon eröffnet "Vier-Sterne-Geschäft" in New York

Amazon eröffnet im New Yorker Stadtviertel SoHo eine neues Ladenlokal. Nach Angaben des Konzerns gibt es in dem Geschäft nur Produkte, die auf der Online-Plattform von den Nutzern gut bewertet wurden. Mindestens vier Sterne sollen die angebotenen Waren erhalten haben, entsprechend heißt das Geschäft "Amazon 4-Star".

Doch das soll nicht das einzige Kriterium sein: Auch was bei Amazon neu ist und "im Trend" liegt oder sich gut verkauft, kann ins Sortiment kommen. Vor allem aber sollen auch Amazons eigene Produkte und Gadgets - wie etwa der Echo oder der Fire TV Stick - in dem physischen Geschäft erhältlich sein. Auch Produkte, die insbesondere bei New Yorker Nutzern beliebt sind, wurden aufgenommen. Zumindest aktuell seien die verkauften Produkte durchschnittlich mit 4,4 Sternen bewertet, heißt es in der Ankündigung des Konzerns.

Prime-Kunden haben Vorteile im Laden

So ergibt sich ein buntes Sammelsurium: Auf Bildern des Ladens sind Bücher, Lego und Brettspiele zu sehen, Küchenmixer, Trinkflaschen oder Stifte. Auch ein Regal mit -Smart Home-Geräten steht dort, darüber der deutliche Hinweis, dass sie mit Alexa kompatibel sind.

Das Geschäft ist einer von vielen Versuchen des Online-Händlers, auch in den analogen Alltag der Menschen einzuziehen. Bereits mehrere Buchläden hat der einstige Online-Händler eröffnet und etwa die amerikanische Biomarkkette Whole Foods gekauft. Das neue Geschäft in New York soll wohl vor allem auch dazu dienen, weitere Prime-Abonnenten zu gewinnen. Denn die zahlen vor Ort den Prime-Preis, bekommen Rabatte oder besondere Angebote. Wer kein Prime-Abo hat, kann gleich vor Ort im Laden eins abschließen.