Datenpanne Amazon stellt versehentlich Nutzerdaten ins Netz

Für den Onlinehändler Amazon ist es gerade die wichtigste Zeit des Jahres, die Cyber-Monday-Woche. Acht Tage lang, vom Montag vor dem Black Friday bis zum Cyber Monday danach, bombardiert der Konzern seine Kunden mit Angeboten, die mal günstig sind, mal nur günstig scheinen.

Seit Mittwoch allerdings bekommen einige Kunden von Amazon E-Mails, die so gar keine Einkaufsstimmung verbreiten.

In den Schreiben wird erklärt, "dass aufgrund eines technischen Fehlers versehentlich Ihre E-Mail-Adresse und ihr Name auf unserer Website angezeigt wurden." Mittlerweile sei der Fehler behoben und man selbst müsse nicht aktiv werden: "Es gibt keinen Grund, Ihr Passwort zu ändern oder sonstwie aktiv zu werden", heißt es in einer der E-Mails, die das Nachrichtenportal "betanews" veröffentlicht hat.

Was genau bei Amazon passiert ist, wo die fraglichen E-Mail-Adressen und Namen online einsehbar waren und wie lange sie dort zu sehen waren, ist ebenso unklar wie die Frage, wie viele Amazon-Kunden von dem Vorgang betroffen sind. Derzeit scheint nur sicher zu sein, dass Kunden weltweit von dem Vorfall betroffen sind.

Dem Tech-Portal "Techcrunch" erklärte ein Amazon-Sprecher auf Anfrage: "Wir haben das Problem behoben und die betroffenen Kunden informiert." Darüber hinaus gebe es nichts zu sagen. Laut CNBC bestreitet das Unternehmen, dass die Amazon-Website oder andere Systeme betroffen seien.

Die Betroffenen lässt das in völliger Unklarheit, was denn eigentlich geschehen ist und wie groß die dadurch entstandene Gefahr ist, dass ihre Daten missbräuchlich genutzt werden. Sollten Kriminelle die Daten heruntergeladen haben, könnten diese zum Beispiel zum Verfassen glaubhaft erscheinender Phishing-Mails genutzt werden.

Sicher kann man sich in diesem Fall nur sein, dass Amazons Schweigsamkeit nicht unbedingt dazu beiträgt, das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen zu stärken.