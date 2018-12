Panne bei Amazon Kunde bekam fremde Alexa-Sprachaufzeichnungen zugeschickt

Wer als regelmäßiger Kunde von Amazon.de mit Verweis auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nachfragt, was das Unternehmen über einen speichert, bekommt ein umfangreiches Datenpaket geschickt. Dazu kann zum Beispiel die selbst zusammengestellte Watchlist des Videodienstes Prime Video gehören und eine Übersicht aller Bestellungen, die man mit seinem Account jemals getätigt hat - bis hin zu kostenlosen MP3-Downloads.

Auch zur Nutzung der Sprachassistentin Alexa, die etwa auf Amazons smarten Echo-Lautsprechern läuft, enthält das Paket gegebenenfalls Daten. Eine Übersicht eigener Kommandos zum Beispiel, einmal als Transkript-Sammlung mit Inhalten wie "Spiel uns das Lied O Tannebaum" und einmal in Audioform als Sammlung von .wav-Dateien. Man kann sich also noch einmal genau anhören, was man Alexa wie gesagt oder gefragt hatte. (Diese Alexa-Daten lassen sich übrigens auch ohne DSGVO-Abfrage hier unter "Sprachaufnahmen-Verlauf" einsehen, anhören und löschen, mehr dazu erfahren Sie am Artikel-Ende.)

Für all diese Daten, für die Sprachaufzeichnungen aber wohl im Besonderen sollte eigentlich gelten: Unbefugte dürfen darauf keinen Zugriff haben. Schließlich geht es niemanden Fremdes etwas an, auf welche Uhrzeit man Alexa seinen Wecker stellen lässt oder auch nur, wie der eigene Dialekt in einer Audioaufnahme klingt. Hinzu kommt, dass mancher Nutzer ihre Sprachassistentin vielleicht auch mal intimere Fragen stellt, und sei es nur zum Spaß.

Es ist schon schiefgegangen

Wie das das Tech-Magazin "c't" berichtet , kam es diesen Herbst beim Thema Alexa aber zu einer Datenpanne beim deutschen Amazon-Ableger Amazon.de. Einem Kunden, der mit Bezug auf die DSGVO sein Datenpaket angefordert hatte, wurden demnach 1700 Alexa-Sprachaufzeichnungen in die Datenauskunft gepackt, die nicht zu seinem Account gehörten. Wie "c't" berichtet, hatte der Mann Alexa selbst noch nie benutzt.

Da Amazon.de auf eine Nachfrage des Kunden zunächst nicht reagierte, stellte dieser die Daten dem Tech-Magazin zur Verfügung. Auch die Redaktion kam zu dem Schluss: Hier ist etwas durcheinander geraten. Dem Magazin zufolge stammen die Aufnahmen "hörbar aus der Intimsphäre fremder Personen, beispielsweise aus Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad".

"c't" gelang es anhand der Inhalte der Aufzeichnungen sogar, den Echo-Besitzer zu identifizieren, an dessen Sprachdaten der Kunde gekommen war. Der Betroffene sei "aus allen Wolken gefallen", als er von "c't" auf die Panne hingewiesen wurde, heißt es. Er selbst hatte offenbar zu einem ähnlichen Zeitpunkt eine DSGVO-Datenauskunft beantragt wie die Person, die zu Unrecht seine Daten bekam.

Und nicht nur über den Echo-Besitzer wusste das Magazin etwas. Wie aus der Langfassung der "c't"-Recherche hervorgeht, ließ sich aus den Daten auch heraushören, dass manchmal eine Frau in seinem Haushalt Alexa Befehle gab - auch bei ihr bekam das Magazin anhand von Informationen in den Kommandos zumindest eine Ahnung davon, um wen genau es sich handelt.

Ein menschlicher Fehler

Auf eine SPIEGEL-Nachfrage bei Amazon.de heißt es, der "unglückliche Fall" sei die "Folge eines menschlichen Fehlers" gewesen. Zudem handele sich um einen "isolierten Einzelfall" - eine gute Nachricht für andere Kunden, die DSGVO-Anfragen beim Unternehmen gestellt haben. (Auf eine Test-Datenabfrage des SPIEGEL aus dem Juli hin kamen tatsächlich ausschließlich passende Alexa-Daten an.)

Weiter heißt es von Amazon: "Wir haben das Problem mit den beiden beteiligten Kunden geklärt und Maßnahmen zur weiteren Verbesserung unserer Prozesse ergriffen. Wir standen auch vorsorglich in Kontakt mit den zuständigen Behörden."

Amazons Wiedergutmachung an den Mann, dessen Alexa-Aufnahmen bei einem Fremden landeten, wird im "c't"-Artikel übrigens erwähnt und wirkt skurril: Nach eigenen Angaben bekam der Betroffene von Amazon.de eine kostenlose Prime-Mitgliedschaft sowie zwei zusätzliche Geräte mit Alexa-Funktion.

So löschen Sie Ihre Alexa-Sprachdateien

Sie wollen Ihre Alexa-Sprachdateien löschen? Dann klicken Sie auf diesen Link, loggen Sie sich in Ihr Amazon-Konto ein und gehen Sie anschließend auf "Sprachaufnahmen-Verlauf". Dort bekommen Sie eine Übersicht der Sprachaufzeichnungen.

Zum Löschen der Aufzeichnungen heißt es auf Amazons Hilfeseite zwar, der Vorgang beeinflusse "möglicherweise Ihr Alexa-Erlebnis" - im Zweifel sollte Sie dieser Hinweis aber nicht aufhalten, Dinge zu löschen, die Sie nicht länger auf Amazons Servern haben wollen. Tun Sie nämlich nichts, bleiben Ihre Daten dort unbefristet gespeichert.

Zum Löschen heißt es auf der Hilfeseite außerdem: "Wenn Sie Sprachaufzeichnungen löschen, werden zudem die zu diesen Sprachaufzeichnungen gehörigen Karten auf dem Startbildschirm gelöscht. Wenn Sie hingegen eine Karte auf dem Startbildschirm Ihrer Alexa App entfernen, werden dadurch keine Sprachaufzeichnungen gelöscht."

Und zuletzt wird noch drauf hingewiesen, dass durch das hier beschriebene Löschen von Sprachaufzeichnungen keine sogenannten Alexa-Nachrichten - gemeint sind damit Sprach- und Textnachrichten an andere Nutzer - entfernt werden.