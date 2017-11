Spaßrezensionen auf Amazon "Der Klettverschluss im Popobereich sollte nicht allzu fest angezogen werden"

Bewertungen bei Online-Portalen wie Amazon sollen Kunden eigentlich dabei helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Manchmal läuft es aber auch ganz anders. Wenn verrückte Produkte wie tonnenschwere Fräsmaschinen, Uranerz aus der Dose und Bananenschneider angeboten werden, hagelt es schnell auch scherzhafte Bewertungen. Es geht dann nicht mehr darum, das Produkt sinnvoll zu bewerten, sondern einen guten Gag zu landen.

Einer unter unzähligen Spaßrezensenten ist T. Estimonialis. Der Verwaltungsbeamte aus Niedersachsen, der seinen echten Namen für sich behalten möchte, hat bereits mehr als 300 lustige Kommentare bei Amazon verfasst.

Angefangen hat alles mit einem Beitrag zu Warnwesten für Hühner. Anstatt sich zu fragen, wer ernsthaft seinen Tieren solche Kleidungsstücke überstreifen würde, schreibt T. Estimonialis in seiner Rezension: "Die Passform der Weste ist grundsätzlich gut, allerdings erwähnten einige etwas mollige Hühner auf Nachfrage ein gewisses Spannen der Weste unter den Flügeln und im Brustbereich." Und: "Der Klettverschluss im Popobereich sollte nicht allzu fest angezogen werden."

Wirklich ausprobiert hat er die Weste nie, der Text ist kein echter Erfahrungsbericht. Dennoch haben andere Kunden seinen Kommentar dazu häufiger die anderen Rezensionen als "hilfreich" gekennzeichnet. Der Grund: Die Leser finden die Bewertung wohl einfach witzig.

Unterhaltung statt Aufklärung

Genau das will T. Estimonialis erreichen, seine Beiträge sollen unterhalten. Bei der Warnweste habe er sich regelrecht dazu aufgefordert gefühlt. "Vor allem deshalb, weil der Anbieter auch noch Omlet heißt."

Bei komischen Produkten wie riesigen Schaukelpferden oder einem Zehenring, der beim Abnehmen helfen soll, könne er sich einfach nicht zurückhalten, erzählt T. Estimonialis. Dann müsse er das Produkt mit einem ironischen Kommentar bewerten. Oft schreibt er Bewertungen aber auch nur, weil ihm gerade langweilig ist. Um den Herstellern nicht zu schaden, bewertet er die Produkte niemals mit nur einem Stern, sagt er, sondern vergibt in der Regel fünf Sterne.

Unsere Fotostrecke gibt einen Einblick in die Welt der Spaßbewertungen. Die ausgewählten Beispiele stammen aus einem neuen Buch über lustige Produktbewertungen, "Nach dem Pfefferspray war das Steak ungenießbar", das der Autor dieses Beitrags geschrieben hat.

Diese Zensurbalken-Brille ist als Scherzartikel und Partygag gedacht. Aber manche Rezensenten malen sich aus, wie man die Brille auch seriös einsetzen könnte. Der Nutzer Matze schreibt : "Im Vorstellungsgespräch kam die Brille allerdings nicht so gut an. Egal, ich wurde ja nicht erkannt."

Die Gummibärchen in dieser Packung sind mit dem Zuckerersatzstoff Lycasin gesüßt, der bei übermäßigem Verzehr zu Blähungen und Durchfall führen kann. J. Sargent beschreibt, was angeblich passiert ist, als er eine Handvoll Bärchen gegessen hat : "Ich brach in kalten Schweiß aus, meine Hände wurden feucht und der Schmerz in meinen unteren Eingeweiden war unwirklich."

Nicht immer ist sofort erkennbar, warum schlagartig Spaßkommentare unter einem Amazon-Produkt auftauchen - wie bei der Tuscan-Vollmilch in der Plastikflasche. Doch auch hier gibt es eine Erklärung: Im Jahr 2006 hatte die Meme-Maschine "You're the Man Now, Dog" für einen Ansturm auf die Amazon-Seite gesorgt. Knapp 2000 Spaßkommentare haben die Nutzer seither bei Amazon hinterlassen, nachdem sie auf einer Website (Achtung, Musik!) zum Song "No Milk today" dazu aufgerufen wurden, lustige Kommentare abzugeben.

Lobeshymnen auf die Milch erscheinen nach wie vor von Zeit zu Zeit. Bei Amazon steht daher beispielsweise, dass Kinder bereits mit fünf Jahren ihren Doktortitel machen, wenn sie in einer Wanne voller Tuscan-Milch geboren wurden. Ein anderer Nutzer schreibt, nachdem er die Flasche geöffnet habe, habe es "eine Explosion aus Regenbogen und Kätzchen" gegeben.

Liebesbeziehung zu einem Grill

Christian Brandes hat sich derweil lieber einem eher gewöhnlichen Gegenstand gewidmet: einem Barbecue-Grill. Der Comedy-Autor betreibt mit "Schlecky Silberstein" eine Fundgrube für witzige Videos und Bilder aus dem Internet, die grundsätzlich mit ein paar flotten Sprüchen garniert werden. Meist sind das kurze, prägnante Sätze. Mit seiner Grillbesprechung "Wie der AEG520015 mein Leben veränderte" hat Brandes 2012 aber eine der ausführlichsten Amazon-Bewertungen überhaupt verfasst.

Sein Beitrag umfasst normal ausgedruckt knapp zwei DIN-A4-Seiten. Der Kommentar handelt von einer erotischen Liebesbeziehung zu einem Grill, den Brandes nie wirklich ausprobiert hat. Mehr als 5000 Amazon-Kunden haben seine Rezension bereits als hilfreich bewertet, Studenten haben sogar einen Film darüber gedreht. "Es ist zu einer literarischen Kunstform geworden, Rezensionen zu Amazon-Produkten zu verfassen, die man gar nicht besitzt", sagt Brandes.

Seine Idee sei zunächst gewesen, ein Buch unter dem Pseudonym Karsten zu schreiben, der durchs Internet zieht und verrückte Rezensionen mit einer poetischen Ader hinterlässt. Dann aber sei Brandes das Projekt zu aufwändig geworden und er habe es bei einer Rezension belassen.

Der Lenkradtisch Manche Produkte scheinen förmlich zu witzigen Bewertungen einzuladen. So wie dieser kleine Tisch, den man am Lenkrad eines Autos befestigen kann . "Dieses Teil hat mein Leben verändert. Die zusätzlichen Arbeitsstunden, die ich nun während meiner Fahrten auf der Autobahn habe, haben mich viel produktiver gemacht", schreibt "Jamie O'Shaughnessy" . Und fügt hinzu: "Es gibt jedoch ein Problem: Bei einigen Unfällen, die ich hatte, während ich das Produkt benutzte, knallte der Airbag meinen Laptop zu."

Vom Ladenhüter zum Star: Der Hutzler 571 Banana Slicer Bananenschneider führen eigentlich ein trauriges Dasein als Ladenhüter in Supermarktregalen. Dieser hier ist jedoch ein Star auf Amazon. Auch dank solcher Bewertungen: "Was kann ich über den 571 Bananen-Schneider sagen, das nicht bereits über das Rad, Penizillin oder das iPhone gesagt wurde... Er ist eine der besten Erfindungen aller Zeiten." Was "Mrs Toledo" sonst noch über die Nützlichkeit dieses Geräts schreibt und wie es angeblich ihre Ehe gerettet hat, kann man in der vollständigen Rezension lesen.

Was gibt es da zu bewerten? Eine Gallone Milch Schwer zu glauben, dass es viel zu einer Milchpackung zu sagen gibt. Aber diese hier hat über 1800 Bewertungen . Sie reichen von Gedichten bis hin zu Rezensionen, die auf Rezensionen anspielen : "Dieses Produkt läuft mir heftig aus der Nase, wenn ich diese Bewertungen lese." Die Milchbewertungen haben es sogar in die "New York Times" geschafft .

Nützlicher als man denkt: Die Pferdemaske Eigentlich scheint eine Pferdekopfmaske keine besonders nützliche Anschaffung zu sein. Nicht so für "grace", wie man dieser Bewertung entnehmen kann: "Nachdem ich ausgesagt hatte, fehlte dem Staat das Geld für ein Zeugenschutzprogramm, also kauften sie mir diese Maske. Seitdem lebe ich in Sicherheit und weiß, dass meine alte Identität für immer durch dieses lebensrettende Produkt verschleiert bleibt."

Geschlechterkampf: Der lila Kugelschreiber "für Sie" Die Firma Bic bietet diese lilafarbenen Kugelschreiber in rosa Verpackung ausdrücklich "For Her", also "für Sie" an. "A keen skier" scheint sich darüber zu ärgern und schreibt in einer ironischen Bewertung : "Mein Mann hat mir nie erlaubt zu schreiben, denn er will nicht, dass ich Stifte für Männer anfasse. Als ich jedoch dieses Produkt sah, entschied ich mich, es zu kaufen (von meinem Taschengeld) und bis jetzt war es großartig! Sobald ich gelernt hatte zu schreiben, ermöglichte die feminine Farbe es mir, meine Gedanken über Rezeptideen, übers Nähen und Gärtnern auszudrücken."

Filmreif: Karstens Grillbewertung Unter dem Titel "Wie der AEG520015 mein Leben veränderte" beschreib der User "Karsten" seine Erfahrungen mit einem Elektrogrill . Die Rezension fängt detailverliebt an: "Zuerst testete ich den Grill mit einer ganz normalen Thüringer vom Metzger. Dabei fiel mir gleich auf, dass die untere Pfanne als Resonanzkörper für ein viel satteres Brutzeln sorgt als herkömmliche Grills." Das Gerät, so die Bewertung, bringt Karstens komplettes Leben von seiner Ehe bis zu seinem Job durcheinander. Mittlerweile wurde die Geschichte sogar verfilmt.

Bewirkt Wunder: Die Akasha Säule Die Artikelbeschreibung der sogenannten Akasha Säule verspricht, "Chemtrails" zu beseitigen, also aus Verschwörungstheorien bekannte, manipulierte Kondensstreifen von Flugzeugen. Zumindest bei H. Schmidt scheint das bestens zu funktionieren: "Wir haben die Akasha Säule, die zudem noch eine echte Augenweide darstellt, gleich aufgestellt. Am nächsten Morgen waren die Kondensstreifen auf dem Bild über dem Fernseher verschwunden. Ich dachte erst, mein Mann hat ein anderes Bild aufgehängt, aber er hat mir versichert, dass es dasselbe Bild ist. Die Streifen sind einfach wie durch Zauberhand gelöscht worden. Das war die Säule. Und die Streifen auf dem Bild sind gar keine Kondensstreifen gewesen, sondern diese gefährlichen Chemtrails." In der vollständigen Rezension geht es um noch mehr Wunder.

Der Klassiker: Wenger Schweizer Offiziersmesser Giant Das Schweizer Offiziersmesser ist nicht nur ein Klassiker unter den Taschenmessern. Dieses Modell mit 141 Funktionen ist mittlerweile auch bekannt für seine Amazon-Kundenrezensionen. Der User "Wario" etwa beschwert sich : "So habe ich zwischen den Funktionen #721 (Abrissbirne) und #722 (Skisprungschanze) zufällig einen Schweizer Ingenieur (Herr Ing. Meier) gefunden. Dieser ist anscheinend bei der Montage des Wenger Giant vergessen und eingeschlossen worden." Am Ende darf natürlich nicht der Hinweis auf die Entstehung der Bewertung fehlen: "Gesendet mit meinem Wenger".

