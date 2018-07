Gesichtserkennung Amazon-Software macht US-Politiker zu Verdächtigen

Das Gesichtserkennungs-Tool des Online-Konzerns Amazon hält einige US-Politiker offenbar für Kriminelle. Das zeigt zumindest ein Test der kommerziell vertriebenen Amazon-Software Rekognition mit öffentlichen Fotos. 28 Kongressabgeordnete seien dabei mit mutmaßlichen Kriminellen verwechselt worden, heißt es in einer Mitteilung der Amerikanischen Bürgerrechtsunion (ACLU) von Donnerstag.

Die Bürgerrechtler hatten die Software ausprobiert, um zu zeigen, wie unzuverlässig Menschen über Gesichtserkennung identifiziert werden können. Als Grundlage für den Versuch haben die Bürgerrechtler die Fotos aller aktuellen Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats genommen, die mit Bild im Internet zu finden sind. Diese 535 Fotos von Politikern haben die Aktivisten mit 25.000 öffentlich zugänglichen Bildern von Festgenommenen verglichen.

Drei Senatoren und 25 Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden dabei fälschlicherweise "wiedererkannt". Darunter auch der Demokrat John Lewis, der als bekannte Figur in der Bürgerrechtsbewegung der Sechzigerjahre einen wichtigen Beitrag zum Ende der Rassentrennung in den USA geleistet hatte. Lewis ist einer von auffällig vielen farbigen Politikern, die im Test markiert worden sind. Obwohl nur 20 Prozent der Mitglieder im Kongress farbig sind, lag der Anteil der im Test falsch zugeordneten schwarzen Personen bei 40 Prozent.

AP John Lewis

Amazon schiebt Fehler auf falsche Einstellung

Die ACLU habe rund zwölf Dollar für den Test gezahlt und die Standardeinstellung der Software verwendet, die bei einer Erkennungswahrscheinlichkeit von 80 Prozent eine Person als identifiziert markiert. Das ist laut Amazon der Fehler gewesen. Die Standardeinstellung sei eher gedacht für Fotos von "Hotdogs, Stühlen, Tieren oder anderen Dingen in einem klassischen Social-Media-Kontext", sagt ein Amazon-Sprecher dem SPIEGEL.

Die Einstellung sei allerdings "nicht angemessen, um Personen mit einem vertretbaren Maß an Sicherheit auf Basis eines solchen Schwellenwerts zu identifizieren". Bei Strafverfolgungsmaßnahmen lege man den Kunden nahe, einen Schwellenwert von mindestens 95 Prozent oder höher festzulegen. Letztlich bleibt es den Polizisten aber selbst überlassen, wie empfindlich die Software eingestellt wird.

Bürgerrechtler fordern Gesichtserkennungs-Stopp bei Polizeibehörden

Die ACLU fordert, dass der Kongress diese Fakten ernst nehmen und Strafverfolgungsbehörden davon abhalten solle, Gesichtserkennung einzusetzen. "Diese Technologie sollte nicht benutzt werden, bis alle Probleme erkannt und alle notwendigen Schritte getan worden sind, um gefährdete Bevölkerungsgruppen nicht zu benachteiligen", teilen die Bürgerrechtler mit.

Seit Monaten wehren sich die ACLU und mehr als 30 weitere Organisationen dagegen, dass die Software von Strafverfolgungsbehörden eingesetzt wird. Ihr Vorwurf: Mit der umstrittenen Technologie werden auch unschuldige Bürger gescannt und im Zweifel sogar verhaftet, obwohl sie keine Straftat begangen haben.

Doch in manchen US-Bezirken ist es bereits zu spät. Unter anderem in Orlando und Washington County setzen Polizisten die Rekognition-Software ein. Die Beamten suchen dort anhand von Fahndungsfotos in der Datenbank nach Verdächtigen und vergleichen sie mit Aufnahmen in der Öffentlichkeit. Das kostet die Behörden nur wenige Dollar im Monat und verkürze die Suche nach eigenen Angaben von Tagen auf nur wenige Minuten.