Interview mit YouTubern Merkel muss Farbe bekennen - beim Thema Emoji

Was war der beste Moment?

Die schönste YouTube-Szene gab es, als Beauty-YouTubern Ischtar Isik zum Schluss ihres Gesprächs verriet, dies sei ihr "allererstes Interview" gewesen. Daraufhin sagte Angela Merkel, etwas verdutzt: "Ihr allererstes Interview im Leben? Sonst machen Sie immer nur Selbstdarstellung?". Damit traf die Bundeskanzlerin ins Schwarze - zumindest bei denen, die YouTube-Influencern wie der 21-jährigen Isik vorwerfen, sich in ihren Videos nur selbst zu inszenieren, kombiniert mit lukrativen Produktplatzierungen.

"Sozusagen mehr Produkte oder wie?", schob Merkel noch hinterher, um etwas gönnerhaft zu schließen: "Gut, aber ich würde sagen, Sie haben Talent."

Wie war die Ausgangslage?

Vier YouTuber (über die Sie hier mehr erfahren) konnten hintereinander jeweils zehn Minuten mit der Kanzlerin sprechen, das Ganze wurde live ins Internet übertragen. Zwischen den Interviews wurden Kommentare aus dem Netz vorgelesen, außerdem wurden einige Themen durch Einspieler der YouTuberin Nilam Farooq eingeführt. Wer wollte, konnte neben dem YouTube-Livestream gleich noch einen Chat mitlaufen lassen und so mitbekommen, dass zumindest ein großes Thema der Stream-Zuschauer nicht vorkam: die Legalisierung von Drogen, die im Chat gefordert wurde.

Wie schlugen sich die YouTuber?

Alles vier hatten sich gut vorbereitet. Lisa Sophie alias ItsColeslaw fragte mehrere Punkte zum Thema Bildungsstandards und Lehrpläne ab, und konnte das gut mit eigenen Erfahrungen (offenbar traumatische mit der Mathepflicht im bayerischen Abi) belegen.

YouTube/ Deine Wahl ItsColeslaw mit Merkel

AlexiBexi widmete seine Viertelstunde dem aktuellen Großthema Auto- und Dieselkrise und wollte immer wieder konkrete Maßnahmen erfahren.

Schnell war klar: Diese Videostars wollten nicht enden wie der erste YouTuber, der zum Merkel-Inteviewer wurde: Der damals 27-jährige LeFloid hatte Merkel 2015 interviewt und war im Angesicht der Kanzlerin plötzlich ungewohnt handzahm, womit er sich keinen Gefallen tat. Als Merkel ihre Ablehnung der Homo-Ehe bekräftigte, wozu LeFloid eigentlich eine andere Meinung hat, sagte er zum Beispiel nur: "Absolut." Diese vier YouTuber traten anders auf. Nur Beauty-Bloggerin Isik rutschte nach einer Antwort mal ein verlegenes "Okay, ja, das ist ja super" heraus.

Was kam dabei rum?

Wenig Neues. Die Fragestunde war professionell gemacht und zog ohne Peinlichkeiten, aber auch ohne thematische Highlights oder gar Überraschungen vorüber. Beim Thema Feminismus brachte Merkel Interviewerin Ischtar Isik zu ihrem "Okay, ja, das ist ja super", als sie erklärte, warum sie sich neulich auf einem Podium zunächst nicht als Feministin bezeichnet hatte. Aus dem letzten Block zu den internationalen Themen Türkei, Flüchtlinge, Trump dürfte wenig im Gedächtnis bleiben.

Eine typische Merkel-Antwort in diesem Format fiel auf die Frage, welche drei Dinge Schüler heutzutage auf jeden Fall lernen müssen. Merkel sagte zunächst "Rechnen, Schreiben, Lesen" - dann erinnerte sie sich wohl doch noch daran, dass das etwas altbacken klang und schob ein "und vielleicht Programmieren" hinterher. Aha.

Lief das Interview gut oder schlecht für Merkel?

Merkel überstand alles ohne Patzer: also gut. Es half, dass die vier Interviewer ihrerseits nicht allzu heftig nachhakten. Mit kleineren Unwahrheiten kam die Kanzlerin problemlos durch. So konnte sie bei der Frage nach ihrer Ablehnung der Ehe für alle sagen, dass sie zwar mit "Nein" gestimmt, sich aber dafür eingesetzt habe, dass die Abstimmung stattfindet, die zum "Stück Befriedung in der Gesellschaft" geführt habe. Dass Merkels Halbsatz bei einem "Brigitte"-Interview eine übers Knie gebrochene Abstimmung zur Folge hatte und eine mittlere Koalitionskrise auslöste, fand hier natürlich keine Erwähnung.

Merkel konnte den Nachweis eines Abstechers in die Lebenswelt junger Wähler erbringen - am Dienstag eröffnet sie zudem noch die Videospielmesse Gamescom. Möglicherweise zuschauende Jungwähler wurden jedenfalls wohl nicht vergrault. Und dann geht es für Merkel wieder in den richtigen Wahlkampf, etwa um die Zielgruppe der Rentner, die verlässlicher zur Wahl geht als die Generation YouTube.

Wen interessierte das?

Zum einen die Nachrichtenagentur Reuters, die aus den Sätzen Merkels zu Nordkorea gleich eine Eilmeldung machte. Dass die Kanzlerin dort keine militärische Lösung sieht, war allerdings bereits hinlänglich bekannt.

Der Spitzenwert des Livestream lag bei rund 57.000 Zuschauern gleichzeitig. In den nächsten Stunden und Tagen wird die Aufzeichnung des Gesprächs vermutlich aber noch Tausende Klicks anderer Zuschauer sammeln. Dafür jedoch, dass YouTube-Mutter Google direkt unter ihrer Suchfunktion auf das Interview verwies - also an der wohl prominentesten Stelle im Internet -, war das Interesse am Livestream überschaubar. Bei den Zuschauerabstimmungen, die nach jedem Block vorgelesen wurden, machten auf Twitter nur jeweils 300 bis 600 Leute mit.

Und was ist nun Merkels Lieblingsemoji?

Ein Smiley! "Wenn es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran", sagte Merkel auf diese Frage von AlexiBexi. Offenbar meint sie damit zwei verschiedene Emojis. Dann stellte die Bundeskanzlerin noch klar: "Und wenn mal nicht sowas Gutes war, kann man auch die Schnute nehmen."