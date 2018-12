Antisemitismus im Netz Keine Logik, keine Konsistenz, keine Plausibilität

Wer im Internet unterwegs ist und über Wahrnehmungsorgane verfügt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal vermeintlich kritische, in Wahrheit hasserfüllte Äußerungen über George Soros bemerkt haben. Der amerikanisch-ungarische Milliardär, Investor und Philanthrop ist, maßgeblich mithilfe sozialer Medien, zu einem stehenden Begriff geworden.

George Soros ist jüdischer Abstammung, sein Name funktioniert im Netz als Blitzableiter des Antisemitismus. So wie "Israel-Kritik" oder "Zionismus-Kritik" von linken und muslimischen Gruppen als Tarnmäntelchen über ihren Antisemitismus geworfen wird, ist "Soros-Kritik" insbesondere von rechter und rechtsextremer Seite ein Feigenblatt für Judenhass.

"Wohin ihr faßt, ihr werdet Juden fassen." (Joseph Goebbels)

Eine der wichtigsten Funktionen sozialer Netzwerke sind Meme, Gedankensplitter, die darauf angelegt sind, weiterverbreitet zu werden. Das kann eine Bild-Text-Kombination sein, ein animiertes Bildchen (Gif) oder eine knappe Anekdote. Manchmal reicht ein cleveres Wortspiel. Das erste, große deutsche Mem in sozialen Medien war wahrscheinlich "Zensursula", erfunden vom Twitterer Erdgeist. Auf Ursula von der Leyen gemünzt verband es 2009 "Zensur" und "Ursula", als die damalige Familienministerin die Netzsperren einführen wollte.

Das Mem Zensursula war die perfekte Verdichtung einer politischen Haltung samt Feindbild, es war eines der maßgeblichen Instrumente für das Ende der Netzsperren. Meme können enorme politische und gesellschaftliche Wirksamkeit entfalten, sie enthalten einen Anreiz zur Weiterverbreitung ebenso wie eine inhaltliche Botschaft, ein internet-basiertes, hochfunktionales Kommunikationsprinzip. "Soros" ist zu einem der wichtigsten antisemitischen Meme im Netz geworden.

"Die Juden, nur die Juden! Sie heißen Morgenthau und Lehmann und stehen als sogenannter Gehirntrust hinter Roosevelt, sie heißen Melchett und Sassoon und fungieren als Geld- und Auftraggeber Churchills, sie heißen Kaganowitsch und Ehrenburg und sind die Schrittmacher und geistigen Wortführer Stalins." (Joseph Goebbels)

Schon immer wird Antisemitismus personalisiert. Die Nazis drehten 1940 die Propaganda-Filme "Die Rothschilds" und "Jud Süß", die so funktionierten. Damit Judenhass verfängt, müssen zugleich eine diffuse jüdische Bedrohung beschworen und konkrete Schuldige benannt werden. Die gängigen rechtsextremen Verschwörungstheorien stellen Soros als jüdischen Verschwörer dar, der die "weißen Völker" vernichten wolle, indem er Migration nach Europa finanziere.

So lassen sich antimuslimisches und antisemitisches Ressentiment verbinden, die "dummen, ferngesteuerten Muslime" und der "hinterhältige, strippenziehende Jude". Der Fraktionschef der FPÖ erklärte, es gebe "stichhaltige Gerüchte", dass Soros daran beteiligt sei, "Migrantenströme nach Europa zu unterstützen". Was "stichhaltige Gerüchte" sein sollen, weiß nur die FPÖ, Adorno dagegen weiß: "Antisemitismus ist das Gerücht über den Juden."

"Die Juden verstehen sich meisterhaft auf die Behandlung der öffentlichen Meinung, die sie durch über die ganze Welt reichenden Nachrichtenbüros und Pressekonzerne beherrschen." (Joseph Goebbels)

George Soros wurde als Finanzinvestor reich und hat die "liberale Demokratie" und die "offene Gesellschaft" zum Ziel seiner philanthropischen Aktivitäten gemacht. Weil die von ihm gegründeten Stiftungen die freie Presse unterstützen, eignet er sich, um zugleich gegen Medien und Juden zu hetzen. Soros bildet die personalisierte Schnittmenge aus "Mainstream-Medien" und "Finanzelite". So bezeichnen vor allem Rechtsextreme freie Medien und Juden.

Personalisierte, verkürzte Kapitalismus-Kritik kann als Tarnform des Antisemitismus, als Querfront-Verbindung zwischen rechtem und linkem Antisemitismus funktionieren. Sie kann auch daraus bestehen, keinen der Zehntausenden nicht-jüdischen Investoren oder Philanthropen zu kritisieren, sondern ausgerechnet und immer wieder und meist ausschließlich: Juden. Oder Menschen jüdischer Abstammung, wie Soros.

"Die Völker wollen einen anständigen Frieden; aber die Juden sind dagegen. Sie stimmen in ihren Zeitungen und Rundfunksendungen ihre Kriegsgesänge an, während die von ihnen verführten Völker auf die Schlachtbank geführt werden." (Joseph Goebbels)

Juden finanzieren Konflikte, profitieren vom Krieg und verkaufen beiden Seiten Waffen - auch diese antisemitische Erzählung wird im Netz auf Soros bezogen. Der "Kriegstreiber Soros" ist zur stehenden, nicht mehr hinterfragten Rede geworden, die sich auf jeden Gewaltausbruch beziehen lässt, von der Ukraine bis zum Nahostkonflikt. Und zwar beidseitig. Stephen Bannon sagte: "Soros ist der Teufel, aber brillant." Aus rechtsextremer Sicht ist das logisch, denn der Teufel steht ja hinter allem Bösen. Trump-Berater Rudolph Giuliani nannte Soros "den Anti-Christ".

"Sie [die Juden] fürchten unseren wirtschaftlichen und sozialen Hochstand, weil er ihrem parasitären Treiben keine Bewegungfreiheit mehr bietet." (Joseph Goebbels)

Der Jude als Parasit, der umherwandert und die Bevölkerungen verschiedener Länder "befällt". Dieser uralte Antisemitismus ist im Netz sowie rechten und rechtsextremen Machtzirkeln aktueller denn je. Der österreichische Vizekanzler Strache hat anlässlich der Vertreibung einer von Soros gestifteten Universität von Budapest nach Wien abfällig von einer "Wanderuniversität" gesprochen. Das ist exakt das Motiv des "ewigen Juden", der auch "ewig wandernder Jude" genannt wird.

Dahinter steht eine alte christliche, antisemitisch gewendete Sage, nach der Jesus einen Juden zur ewigen Wanderschaft verdammte. Der ständig "herumwandernde, parasitär ganze Länder befallende Jude" war die zentrale, entmenschlichende Propaganda-Botschaft der Nazis. Mit dieser Opferpose rechtfertigten sie die industriell organisierte Ermordung der Juden als "Notwehr", denn wer von "Parasiten" befallen ist, ist quasi zur Gegenwehr gezwungen. So funktioniert Täter-Opfer-Umkehr.

"Der Kapitalismus wie der Bolschewismus entspringen derselben jüdischen Wurzel." (Joseph Goebbels)

Antisemiten brauchen keine Logik, keine Konsistenz, keine Plausibilität. Es ist für sie problemlos möglich, dass Soros hinter allen Seiten eines Konfliktes steckt, zugleich glühender Marxist und hyperkapitalistischer Spekulant ist sowie Jude und Nazi (das unterstellte unter anderem Donald Trump Junior).

Um an den in Ungarn weit verbreiteten Antisemitismus zu appellieren, hat der rechtsextreme Victor Orbán George Soros in Ungarn zum Staatsfeind erklärt. Dass sich die antisemitischen Unterstellungen dabei teilweise selbst widersprechen, ist weder für Orbán noch für den antisemitischen Teil der Öffentlichkeit ein Problem.

"Wagt ein aufrechter Mann dagegen aufzutreten und die Juden ihrer Verbrechen anzuklagen, dann wird er von ihrer Presse verhöhnt und angespien, unter ihrem Druck aus seinem Amt gejagt oder sonstwie brotlos gemacht und der öffentlichen Verachtung preisgegeben." (Joseph Goebbels)

Nicht einmal Antisemiten wollen nach dem Holocaust noch Antisemiten sein, daher rührt Adornos und Horkheimers Satz "Aber es gibt heute keine Antisemiten mehr". Die Essenz des Soros-Antisemitismus ist, Judenhass verbreiten zu können, ohne als Antisemit entlarvt zu werden.

Dazu gehört die ständige Klage, nicht mehr frei reden zu dürfen. Sie führt sich im Netz selbst ad absurdum, denn die sozialen Medien quellen über vor Judenhass im Allgemeinen und Soros-Hass im Besonderen. Die Behauptung, man könne Soros nicht kritisieren, ohne gleich als Antisemit abgestempelt zu werden, erfüllt daher eine spezielle Funktion: Sie soll vorauseilend jede Kritik als unberechtigt darstellen.

Natürlich kann man George Soros kritisieren. Aber spätestens, wenn man von allen zur Verfügung stehenden, engagierten Milliardären der Welt ausgerechnet nur George Soros kritisiert, sollte man sich fragen, ob man nicht einem antisemitischen Motiv aufgesessen ist. Nicht alle, die ein antisemitisches Soros-Mem im Netz verbreiten, sind dadurch automatisch selbst Antisemiten. Aber sie alle tragen auf diese Weise zur antisemitischen Erzählung um Soros bei, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es einsehen oder nicht.

Die eingeschobenen Zitate stammen sämtlich aus der Schrift "Die Urheber des Unglücks der Welt" vom 21. Januar 1945 von Joseph Goebbels.