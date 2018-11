Akku-Schutz für iPhone 8, 8 Plus und X Apple drosselt jetzt auch Vorjahresmodelle

Nun trifft es auch die iPhones aus dem Vorjahr: Apple zieht mit einem iOS-Update in den iPhones 8, 8 Plus und X die Leistungsbremse, wenn deren Akkuleistung nachlässt. Der Konzern hat am Mittwoch das Betriebssystem iOS 12.1 veröffentlicht, das nun auch die 2017er-Modelle mit der so genannten "Leistungsverwaltungsfunktion" versieht.

Dieser Schutzmechanismus soll verhindern, dass sich Geräte mit ausgelaugtem Akku bei Belastungsspitzen unerwartet abschalten. Auf Anfrage des SPIEGEL am Freitagmittag, ob auch die neuen Topmodelle iPhone XS und XS Max sowie das iPhone XR betroffen sind, hat Apple bisher nicht geantwortet.

Bereits im Vorjahr hatte Apple ältere iPhone-Modelle ausgebremst. Betroffen waren damals die 5er-, 6er- und 7er-Modelle. Die Drosselung hatte für viel Kritik und einige Klagen gesorgt, da Apple die Telefone heimlich langsamer gemacht hatte und die Kunden nur durch Zufall darauf gestoßen waren. Als Entschädigung senkte Apple den Preis für einen Akkutausch bei den betroffenen Geräten auf 30 Euro.

Apple wehrt sich nach wie vor gegen die Vorwürfe, dass die Smartphones langsamer gemacht würden, um neue Modelle zu verkaufen. Es gehe darum, auch Geräte mit schwachem Akku funktionsfähig zu halten, so die Begründung für die Bremse. Das Leistungsmanagement soll verhindern, dass ein ausgelaugter Akku plötzlich versagt, weil er nicht genügend Energie liefern kann. Im Hilfebereich bei Apple heißt es zudem, dass beim iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X "die Auswirkungen der Leistungsverwaltung möglicherweise weniger spürbar" seien.

Das iPhone 5 wird ausgemustert

Nutzer können die Leistungsverwaltung abschalten. Allerdings ist das nicht unbedingt ratsam und klappt auch erst dann, wenn das Telefon einmal aufgrund eines Akku-Versagens abgestürzt ist und automatisch in den Drosselmodus gewechselt ist. Dann erscheint in den "Batteriezustand"-Einstellungen unter "Höchstleistungsfähigkeit" der Deaktivieren-Knopf. Wer die Funktion abschaltet, kann das nicht wieder rückgängig machen. Das Telefon wechselt erst beim nächsten unbeabsichtigten Absturz automatisch wieder in den Drosselmodus.

Wer die Leistung seines iPhones erhalten will, der ist mit einem Akkutausch immer noch am besten bedient. Wer allerdings den Akku für sein iPhone 5 tauschen möchte, für den stehen die Chancen seit dieser Woche deutlich schlechter. Apple hat das Telefon offiziell auf die Liste der ausgemusterten Produkte gesetzt. Außer in der Türkei und dem US-Staat Kalifornien, wo spezielle Gesetze gelten, erhalten Nutzer und Vertragspartner von Apple keine offiziellen Ersatzteile mehr für das Gerät.