Chinesische Spionage Apple und Amazon sollen Spionagechips in Servern gefunden haben

Eine Einheit der chinesischen Armee soll dafür gesorgt haben, dass winzige Spionagechips in Tausenden Servern für große Unternehmen wie Amazon und Apple verbaut wurden. Diese Chips, zum Teil so klein wie die Spitze eines Bleistifts, sollen einen heimlichen Verbindungsaufbau zu den Tätern und das unbemerkte Nachladen von Code ermöglicht haben. Das berichtet "Bloomberg Businessweek" unter Berufung auf insgesamt 17 anonyme Informanten aus Unternehmens- und US-Regierungskreisen. Dem gegenüber stehen scharfe Dementis von Amazon, Apple, dem Hersteller der Server und der chinesischen Regierung.

Gefunden wurden die Chips dem Bericht zufolge sowohl von Amazon, als auch von Apple selbst, und zwar auf den Hauptplatinen von Servern, die das in Kalifornien beheimatete Unternehmen Supermicro zusammenbaut oder von Auftragsfirmen zusammenbauen lässt. Diese Auftragshersteller, das erste Glied der Lieferkette, befänden sich im Fall von Supermicro in China. Dort sollen Militärs die Manager bestochen oder bedroht haben, bis diese einwilligten, die Bauteile in das Design der Platinen einzuschmuggeln und zu verbauen.

Zu den US-Kunden von Supermicro gehörten "fast 30 Unternehmen", neben Apple und Amazon auch eine große Bank und mehrere Auftragnehmer der US-Regierung.

Apple: "Wir haben niemals bösartige Chips gefunden"

Amazons Cloudsparte teilte auf Anfrage von "Bloomberg" allerdings mit, es sei unwahr, dass man von der kompromittierten Lieferkette wusste. Apple schrieb: "Wir haben niemals bösartige Chips, manipulierte Hardware oder in Servern versteckte Schwachstellen gefunden". In ihren vollständigen Dementis führen beide Unternehmen das länger und unmissverständlich aus.

Die insgesamt 17 Quellen der Journalisten widersprechen dieser Darstellung. Sie konnten der Zeitung detailliert darlegen, wie Amazon und Apple die Chips unabhängig voneinander im Jahr 2015 fanden.

Im Fall von Amazon geschah das angeblich bei einer externen Überprüfung von Servern der Firma Elemental, die eine spezielle Software zum Komprimieren und Formatieren von Videos entwickelt hatte und zusammen mit passenden Supermicro-Servern verkaufte, unter anderem an das US-Verteidigungsministerium, die CIA und die US-Marine. Elemental galt damals als möglicher Übernahmekandidat für Amazon, das deshalb die Sicherheitsüberprüfung veranlasst hatte.

Apple beendete 2016 Geschäftsbeziehungen zu Supermicro

Später kaufte Amazon das Start-up zwar wirklich auf, doch kompromittierte Supermicro-Server sollen nur in Amazons chinesischen Cloudzentren zum Einsatz gekommen sein, bis dessen Inventar wieder an ein einheimisches Unternehmen verkauft wurde. An anderen Standorten wollte Amazon nur Elementals Software einsetzen - auf den eigenen Maschinen.

Apple indes habe nach seinem eigenen Fund innerhalb weniger Wochen rund 7000 Supermicro-Server ersetzt, heißt es. Auch das bestreitet das Unternehmen, allerdings räumt es ein, 2016 alle Geschäftsbeziehungen zu Supermicro beendet zu haben, wenn auch aus einem anderen Grund, der etwas mit einem "vergleichsweise kleinen Sicherheitsproblem" zu tun gehabt habe.

Das Ziel der Chinesen sei ein dauerhafter Zugang zu Unternehmens- und Regierungsnetzwerken sowie Geschäftsgeheimnissen gewesen, sagte eine Quelle aus Regierungskreisen "Bloomberg". Die entsprechenden Untersuchungen dauerten bis heute an.