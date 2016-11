Twitter und Co. Experte vermutet Videospieler hinter massiver Online-Attacke 

Als vor etwa vier Wochen Dienste wie Twitter, Netflix, Paypal, Spotify und Amazon für Millionen Menschen stundenlang nicht zu erreichen waren, rätselten Experten über die Hintergründe des massiven Überlastungsangriffs. Wer hatte es auf den Internetdienstleister Dyn abgesehen und warum?

Ein IT-Sicherheitspezialist behauptet nun, ein frustrierter Videospieler könnte hinter der massiven Überlastungsattacke stecken. Der "vergleichsweise simpel vorgehende Angreifer" habe wohl eine Spieleseite im Internet lahmlegen wollen, "gegen die er persönlichen Groll hegte", sagte Dale Drew am Mittwoch vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Seine Firma Level 3 Communications hatte den Angriff ausgewertet.

Die Attacke vom 21. Oktober, ein sogenannter Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS-Attacke), hatte auf den Internetdienst Dyn gezielt, der den Internetverkehr kanalisiert. In der Folge des Angriffs kamen insbesondere an der US-Ostküste, aber auch in Teilen Europas und Japans Störungen bei zahlreichen Dyn-Kunden. Dabei wurden mehr als 1200 Websites zeitweise lahmgelegt.

War das Playstation-Network das Ziel?

Dale Drew sagte nun vor dem Ausschuss, der Angreifer habe ein Netz von rund 150.000 internetfähigen Geräten missbraucht, darunter Kameras, Glühbirnen und Haushaltsgeräte. Dieses zusammengeschaltete Netzwerk habe er sich für einen gewissen Zeitraum gemietet.

Einige Firmen verdienen mit dem Bereitstellen solcher Botnets Geld. Im September flog der Web-Shop vDOS auf, die Betreiber wurden vorübergehend festgenommen.

Welche Spieleseite der wütende Gamer angreifen wollte, sagte Drew nicht. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, es handele sich um das Playstation Network (PSN) für Sonys Spielekonsolen.

Der Chefkoordinator der US-Geheimdienste, James Clapper, hatte wenige Tage nach der Attacke die Vermutung geäußert, dass nichtstaatliche Angreifer hinter dem Vorfall stecken. Zuvor hatte in den USA eine Serie mutmaßlich russischer Cyberangriffe Aufsehen erregt.