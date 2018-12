Windows 10 Microsoft soll neuen Browser mit Google-Code entwickeln

Microsoft arbeitet angeblich an einem neuen Webbrowser für sein Betriebssystem Windows 10. Anders als der vor drei Jahren vorgestellte Browser Edge soll der neue nicht mehr die hauseigene Rendering-Engine EdgeHTML verwenden, sondern auf Googles Chromium basieren. Das berichten "Windows Central" und "The Verge" unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Die Rendering-Engine eines Browsers ist ein Programm, das HTML und andere Bestandteile eines Website-Codes in die Darstellung auf einem Bildschirm umsetzt. Chromium ist Open-Source-Software und wird in Googles eigenem Browser Chrome sowie in den Browsern Vivaldi und Opera eingesetzt. Googles Code dominiert, nicht zuletzt wegen der vielen Android-Geräte, auf denen Chrome der Standardbrowser ist, den weltweiten Browsermarkt.

Der Edge-Browser hingegen hat nie auch nur ansatzweise jene Marktdurchdringung erreicht, die Microsoft vom Vorgänger Internet Explorer gewohnt war. Einer der Gründe dafür ist, dass Websites häufig für Chromium optimiert sind, was in Edge für Darstellungsfehler oder Geschwindigkeitsprobleme sorgen kann.

Für Microsoft käme der Schritt dem Eingeständnis gleich, in der Browserentwicklung zurückgefallen zu sein. Bisher hatte das Unternehmen versucht, Windows-Nutzer zur Verwendung von Edge statt Chrome zu bewegen. Im Windows Store durfte Google seinen Browser nicht anbieten, weil Microsoft dort nur Browser mit der EdgeHTML-Engine zulässt.

Ob der neue Browser noch Edge heißen wird, wie er aussehen wird und ob die Berichte über die Neuentwicklung überhaupt stimmen, ist unklar. Laut "The Verge" will Microsoft noch diese Woche eine entsprechende Ankündigung veröffentlichen.