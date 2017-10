Erpressersoftware BadRabbit Bösen Hasen gejagt, Drachen gefunden

Ein neuer Erpressungstrojaner namens BadRabbit macht vor allem Computernutzern in Russland und der Ukraine Ärger. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge war unter anderem die russische Nachrichtenagentur Interfax von BadRabbit betroffen, zudem sollen Verspätungen am Flughafen am ukrainischen Flughafen Odessa mit der sogenannten Ransomware in Verbindung stehen. Ebenso soll es beim Bezahlsystem der Metro Kiew Probleme gegeben haben.

Der Chef der ukrainischen Cyber-Polizei sagte Reuters derweil, die Ukraine sei von der Attacke "kaum betroffen", und auch von der ukrainischen Zentralbank heißt es, dass keine Bank Opfer des Angriffs geworden sei.

Eine Ransomware verschlüsselt zahlreiche Dateien eines infizierten Computers, der Nutzer ist sozusagen ausgesperrt und hat keinen Zugriff mehr auf Fotos oder andere Dateien. Die Angreifer bieten Betroffenen dann eine Entschlüsselung ihrer Dateien an - wenn sie Geld an die Macher der Software bezahlen. Im Fall BadRabbit werden zunächst 0,05 Bitcoin gefordert. Das sind laut dem aktuellen Kurs der Digitalwährung rund 230 Euro.

Auch deutsche Rechner betroffen

Während die US-Regierung bereits vor BadRabbit gewarnt und vom Zahlen von Lösegeld abgeraten hat, gibt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) noch keine aktuelle Stellungnahme.

Die slowakische Sicherheitsfirma ESET meldete am Dienstag, mehr als die Hälfte der bisher betroffenen Rechner stehe in Russland. Ansonsten habe die Attacke vor allem die Ukraine, die Türkei und Japan getroffen. Den Forschern von Kaspersky Lab und Malwarebytes Lab zufolge waren auch deutsche Rechner betroffen. Die Firmen gehen in ihren Blogposts aber nicht ins Detail. Kaspersky spricht in seinem Beitrag von einer "gezielten Kampagne gegen Firmen-Netzwerke".

SPIEGEL ONLINE BadRabbit-Seite im Darknet

International Aufsehen erregende Ransomware-Kampagnen gab es dieses Jahr schon mehrere. Die für Deutschland folgenreichste war wohl die sogenannte WannaCry-Attacke. Damals, im Mai, wurden zum Beispiel Computer der Deutschen Bahn von dem Angriff erfasst, Anzeigetafeln und Fahrkartenautomaten funktionierten zeitweise nicht mehr richtig. In England legte WannaCry auch Krankenhaus-Rechner lahm.

Möglicher Zusammenhang mit NotPetya

Wie sich nun BadRabbit verbreitet hat, ist noch nicht ganz klar. Den Experten von Kaspersky zufolge ähnelt der Mechanismus aber der Ransomware NotPetya, die Ende Juni vor allem Computer in der Ukraine traf. Nun will Kaspersky untersuchen, ob und auf welche Art die beiden Schadprogramme zusammenhängen.

Ein Verbreitungsweg von BadRabbit ist aber laut der Firma schon bekannt: Mit der Schadsoftware infizierte Websites verbreiteten BadRabbit an ihre Besucher. Ihnen wurde vorgegaukelt, sie müssten einen Adobe-Flash-Installer ausführen. Wer die .exe-Datei jedoch startete, infizierte sich jedoch mit dem Schadprogramm. Kaspersky schreibt, das Unternehmen habe einige von der Masche betroffene Websites entdeckt, die allesamt Nachrichten- oder Medienseiten gewesen seien.

Waren hier "Game of Thrones"-Fans am Werk?

Der Name BadRabbit hängt laut den russischen Forschern mit einer Darknet-Seite zusammen, die in der Erpressernachricht erwähnt wird. Auf der bunt blinkenden Seite taucht der Begriff als Überschrift auf.

Den Kaspersky-Leuten ist bei der Analyse der Ransomware noch ein weiteres Detail aufgefallen: Im Code der ausführbaren Datei, die zur Infektion führt, tauchen demnach die Begriffe Viserion, Drogon und Rhaegal auf. Das sind die Namen der drei Drachen aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones".