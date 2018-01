Die Bundesrechtsanwaltskammer (Brak) hat für den heutigen Freitag zur Krisensitzung nach Berlin geladen. IT-Experten und Kritiker sollen über das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) sprechen, das durch massive Sicherheitsprobleme in die Schlagzeilen geraten ist. Mitte der Woche wurde allerdings bekannt, dass die Firma Atos, die die beA-Software programmiert hat, gar nicht an dem Treffen teilnehmen wird.

In einer Pressemitteilung erklärte die Brak, dass der Hersteller "seine Teilnahme abgesagt und die von Atos beauftragte Subunternehmerin angewiesen hat, dem beAthon ebenfalls fern zu bleiben." Die Expertesitzung, genannt beAthon, wird trotzdem stattfinden - laut Brak sollen weitere Vorgehensweisen erörtert und ein Fragenkatalog an den Hersteller erarbeitet werden.

Eigentlich sollte es zum 1. Januar 2018 für alle Anwälte in Deutschland zur Pflicht werden, über das Anwaltspostfach erreichbar zu sein. Zum Jahresende allerdings haben IT-Sicherheitsexperten gravierende Mängel aufgedeckt, und unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) informiert. Die Bundesrechtsanwaltskammer nahm die Plattform erst einmal vom Netz, um das beA überarbeiten zu lassen.

System ist laut Hersteller wieder "voll einsatzfähig"

Der Hersteller Atos gab nun am Freitagvormittag - also kurz vor Beginn der Expertenrunde in Berlin - seine erste öffentliche Stellungnahme zu dem Thema ab: "Mittlerweile hat Atos dem Kunden Brak eine neue Version der beA Client-Anwendung zur Verfügung gestellt", heißt es darin, und: "Die Sicherheit und Integrität sind wiederhergestellt und das System ist in der aktuell vorliegenden Ausbaustufe voll einsatzfähig." Nun habe die Bundesrechtsanwaltskammer darüber zu entscheiden, ob und wann das System erneut in Betrieb genommen werde.

Markus Drenger vom Chaos Computer Club Darmstadt, der mit einem kleinen Team zum Jahresende die Sicherheitslücken aufgedeckt hatte, ist zumindest skeptisch. Zwar seien die zunächst gemeldeten Probleme wohl behoben, aber in der Zwischenzeit seien weitere Schwachstellen im System aufgetaucht, die ebenfalls dem BSI gemeldet worden seien. Allerdings beträfen sie nicht zwangsläufig den Software-Hersteller.

Der Richter und Bürgerrechtler Ulf Buermeyer sieht das offenbar ähnlich. Per Tweet kommentierte er, grundlegende Probleme blieben trotz des Updates durch Atos ungelöst: "Für mich ist das wie ein Pflaster auf einem Kratzer am Arm, während der Schädelbasisbruch unbehandelt bleibt."

Das behandelt allenfalls das Detail mit den unsicheren Zertifikaten. Die grundlegenden Probleme mit der fehlenden Ende-zu-Ende-Crypto im #HSM bleiben ungelöst. Für mich ist das wie ein Pflaster auf einem Kratzer am Arm, während der Schädelbasisbruch unbehandelt bleibt. #beA #brak https://t.co/0JmENhFAbF — Ulf Buermeyer (@vieuxrenard) 26. Januar 2018

Mehrere Stunden lang soll heute in Berlin zu dem Thema diskutiert werden. In einer Presseerklärung zur Brak-Präsidentenkonferenz Mitte Januar hieß es jedenfalls: "Alle Teilnehmer sind sich weiterhin darüber einig, dass das beA erst dann wieder in Betrieb gehen wird, wenn alle relevanten Fragen zur Sicherheit des Systems zweifelsfrei geklärt sind."

Das elektronische Postfach betrifft Zehntausende Juristen - nicht nur, was die Nutzung angeht, sondern auch die Finanzierung. Seit 2015 hätten die Mitglieder der Rechtsanwaltskammern laut Brak rund 32,5 Millionen Euro an Beiträgen für das System bezahlt. Davon seien rund 20,5 Millionen Euro für die Entwicklung und den Betrieb des Postfachs an den technischen Dienstleister gegangen. Weitere Aufwendungen "für die Realisierung des Systems" in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro seien noch hinzugekommen.