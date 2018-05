Bertelsmann-Studie Kaum jemand weiß, was ein Algorithmus ist

Fast die Hälfte der Deutschen kann mit dem Begriff Algorithmus nichts anfangen. So lassen sich die Ergebnisse einer Studie zusammenfassen, die von der Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch in Gütersloh vorgestellt wurden. Demnach haben drei Viertel der Befragten das Wort zwar schon einmal gehört, aber nur jeder Zehnte kann erklären, was Algorithmen eigentlich sind.

Fast die Hälfte weiß, dass im Internet mit der Hilfe der mathematischen Formeln zum Beispiel bei Facebook, Google und Twitter auf den einzelnen Nutzer zugeschnittene Werbung eingeblendet wird. Dass Algorithmen aber auch bei Bewerbungen und zur Diagnose von Krankheiten eingesetzt werden, weiß dagegen nur etwa ein Drittel der Deutschen.

Konkret beschreibt der Begriff Algorithmus eine Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden, um ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe zu bewältigen. Bei Suchmaschinen beispielsweise bestimmen Algorithmen, in welcher Reihenfolge die Treffer einer Websuche in den Ergebnislisten angezeigt werden.

Mehrheit gegen selbstbestimmte Algorithmen

Über die Transparenz von Algorithmen wird seit geraumer Zeit auch politisch diskutiert. So hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, zum Schutz der Verbraucher Algorithmen-basierte Entscheidungen, Dienstleistungen und Produkte überprüfbar zu machen, "insbesondere im Hinblick auf mögliche unzulässige Diskriminierungen, Benachteiligungen und Betrügereien".

Ob Algorithmen gut oder schlecht sind, dazu haben der Bertelsmann-Studie zufolge 46 Prozent der Deutschen keine Meinung. Allerdings empfindet eine Mehrheit ein großes Unbehagen, wenn Maschinen losgelöst vom Menschen über Dinge entscheiden sollen. 73 Prozent der Befragten fordern ein Verbot von sogenannten vollautomatisierten Entscheidungen, die ohne menschliche Beteiligung getroffen werden.

Die soziale Wirkung von Algorithmen

"Algorithmen bestimmen zunehmend über unser Leben. In Deutschland fehlt es an grundsätzlichem Wissen über den digitalen Wandel. Wir müssen dringend lernen, die Chancen und Risiken von Algorithmen richtig abzuwägen", sagt Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, zum Studienergebnis.

Details zur Erhebung Wer wurde befragt? In der Zeit vom 5. bis zum 18. Januar 2018 wurden insgesamt 1.221 Personen ab 16 Jahren befragt. Ist die Umfrage repräsentativ? Die Ergebnisse der Befragung sind laut Bertelsmann Stiftung – abgesehen von einer bei Repräsentativumfragen unvermeidlichen statistischen Unschärfe von etwa drei Prozentpunkten – auf die Gesamtbevölkerung übertragbar. Die Gesamtstichprobe besteht aus zwei in sich repräsentativen Teilstichproben (Halbgruppen A und B). Darüber hinaus erfolgte die Auswahl disproportional für die alten und die neuen Bundesländer: In beiden Halbgruppen und damit auch in der Gesamtstichprobe wurde der Osten mit etwa einem Viertel stärker berücksichtigt als es seinem Anteil von 18 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht. Bei der Ausweisung von zusammenfassenden Ergebnissen wird diese Disproportionalität über die Gewichtung aufgehoben. Halbgruppe A: insgesamt 590 Personen, davon 431 West, 159 Ost; Halbgruppe B: insgesamt 631 Personen, davon 469 West und 162 Ost. Die Auswahl der Befragten erfolgte nach dem Quotenverfahren. Wie wurde befragt? Alle Teilnehmer wurden in persönlichen Gesprächen befragt. Ihnen wurden jeweils zwölf Fragen zum Thema Algorithmen gestellt. Welche Unternehmen waren an der Umfrage beteiligt? Die Umfrage wurde vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrage der Bertelsmann Stiftung durchgeführt. Gab es Qualitätskontrollen? Den Interviewern wurden Quoten vorgegeben, die ihnen vorschrieben, wie viele Personen sie zu befragen hatten und nach welchen Merkmalen diese auszuwählen waren.

Die Stiftung weist in der Untersuchung daraufhin, dass Fehler von Algorithmen nicht Einzelne treffen, sondern eine Vielzahl von Menschen. Als Beispiel nennen die Autoren Algorithmen, "die Benachteiligungen reproduzieren und soziale Ungleichheit verstärken: wenn etwa Stellenanzeigen für Führungspositionen bei Google nur Männern, aber nicht Frauen angezeigt werden oder Bewerber aufgrund ihres Wohnortes oder psychischer Krankheiten systematisch aussortiert werden".

Geringes Vertrauen in Algorithmen

Nach Angaben der Studienautoren befürchten viele der Befragten, dass Algorithmen Programmierern zu viel Macht über das Leben von Menschen verleihen können und dass sich Algorithmen leicht manipulieren lassen. "Es besteht unabhängig vom Bildungsniveau oder Einkommen der Wunsch nach einer engmaschigeren Kontrolle", heißt es. "Unterm Strich denken nur 13 Prozent der Menschen in Deutschland, dass Algorithmen gerechtere Entscheidungen treffen als Menschen."

Die Skepsis der Deutschen wird in Brüssel geteilt. Die EU-Kommission kündigte im April an, darüber nachzudenken, Algorithmen als die wichtigsten Instrumente der Internetplattformen zu regulieren.

