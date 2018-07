Filesharing BGH bestätigt Abschaffung der Störerhaftung

Das Grundsätzliche zuerst: Internetnutzer, die ihr WLAN für die Allgemeinheit öffnen, können künftig nicht mehr auf Unterlassung verklagt werden, wenn jemand ihren Anschluss für illegale Uploads missbraucht. Die entsprechende gesetzliche Neuregelung von 2017 zur Abschaffung der sogenannten Störerhaftung hält der Bundesgerichtshof (BGH) in den wesentlichen Punkten für europarechtskonform.

Das neue Telemediengesetz (TMG) sei mit dem Europarecht vereinbar, weil den geschädigten Firmen immer noch die Möglichkeit bleibe, den WLAN-Betreiber gerichtlich zur Sperrung bestimmter Inhalte zu verpflichten.

Im konkreten Fall geht es allerdings nicht nur um die aktuelle, sondern auch um die frühere Fassung des TMGs, und nicht nur um ein offenes WLAN, sondern auch um sogenannte Tor-Exit-Nodes, die das Tor-Netzwerk mit dem offenen Internet verknüpfen.

Sperrmaßnahmen würden auch legales Filesharing betreffen

Ein Vermarkter von Computerspielen hatte einen Mann verklagt, über dessen Internetanschluss in einer Tauschbörse das Spiel "Dead Island" zum Download angeboten worden war. Die Firma hatte den Anschlussinhaber abgemahnt und ihn zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert.

Der Mann, der fünf offene WLAN-Hotspots und zwei Übergangsknoten zum Tor-Netzwerk betreibt, weist die Verantwortung für illegale Uploads von sich, da verschiedene Tor-Nutzer Zugriff auf seinen Internetanschluss hätten.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht Düsseldorf gaben der Firma recht: Der Mann hafte als "Störer", weil zur Tatzeit noch das alte TMG samt Störerhaftung galt - egal, ob die Rechtsverletzung über seinen offenen WLAN-Hotspot oder den Tor-Exit-Node ging. Er habe es pflichtwidrig unterlassen, seinen Anschluss gegen die missbräuchliche Nutzung durch andere zu schützen.

Die Revision durch den BGH hat nun ergeben, dass der Beschuldigte noch nach altem Recht die Abmahnkosten tragen muss - künftig wäre das aber nicht mehr möglich (der Fall ist übrigens nicht der erste derartige Altfall). Ob der illegale Download über den Tor-Exit-Node oder einen der WLAN-Hotspots erfolgte, spielt für den BGH keine Rolle.

Das Oberlandesgericht muss noch eine Entscheidung treffen

Die Verurteilung zur Unterlassung hat der BGH dafür aufgehoben, weil diese in die Zukunft gerichtet ist, in der aber das neugefasste TMG gilt.

Ob der Computerspiel-Vermarkter einen Anspruch darauf hat, dass der Anschlussinhaber technische Maßnahmen gegen das illegale Filesharing über seinen Zugang ergreift, muss nun noch einmal das Oberlandesgericht entscheiden. Denkbar und technisch möglich wäre, dass der Beschuldigte künftig Filesharing-Software oder den Zugang zu Filesharing-Plattformen unterbindet.

Der BGH entschied allerdings - anders, als es der Gesetzgebers wollte, dass Sperrmaßnahmen "auch die Pflicht zur Registrierung von Nutzern, zur Verschlüsselung des Zugangs mit einem Passwort oder - im äußersten Fall - zur vollständigen Sperrung des Zugangs umfassen" können.

In allen diesen Fällen wäre über einen solchen Anschluss auch kein legales Filesharing mehr möglich.

Die entsprechende Passage im neuen TMG ist der Paragraf 7, Absatz 4: "Wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in Anspruch genommen, um das Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu verletzen und besteht für den Inhaber dieses Rechts keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines Rechts abzuhelfen, so kann (er) von dem betroffenen Diensteanbieter ( ...) die Sperrung der Nutzung von Informationen verlangen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern."

Der BGH verlangt vom Gesetzgeber allerdings, dass diese Regelung ausgeweitet wird. Sie solle nicht nur für WLAN-Zugänge, sondern auch für kabelgebundene Zugänge gelten, um europarechtlich unbedenklich zu sein.