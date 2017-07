Von Angela Gruber

die Kryptowährung Bitcoin dürfte vielen von Ihnen als Digitalgeld bekannt sein, das heftigen Kursschwankungen unterliegt. Erzeugt wird es in komplizierten Rechenprozessen. Doch in der Gemeinschaft der Bitcoin-Unterstützer rumort es seit Langem.

Am Dienstag könnte ein entscheidender Wendepunkt in diesem Streit anstehen. Dann nämlich plant eine wichtige Gruppe aus Bitcoin-Investoren und -Unternehmern die Abspaltung: Entstehen soll eine neue, konkurrierende Bitcoin-Währung namens Bitcoin Cash.

DPA

Bei Bitcoin sind bisher grob gesagt maximal fünf Transaktionen pro Sekunde möglich, mit Bitcoin Cash sollen es mehr werden. Was nach einer kleinen Änderung klingt, hat wegen der Blockchain-Technologie, auf der die Kryptowährung beruht, weitreichende Folgen. Ich bin gespannt, ob Bitcoin Cash den komplexen Markt dramatisch verändern wird - oder klanglos untergeht wie andere Alternativwährungen.

Berliner Projekt zu Gesichtserkennung startet

DPA

Drei kleine Kameras nehmen am morgigen Dienstag ihre Arbeit am Berliner Bahnhof Südkreuz auf. Viele Deutsche haben sich leider schon an Videoüberwachung im öffentlichen Raum gewöhnt, was machen da diese drei Kameras mehr? Ich finde: sehr viel. Denn sie sind Teil eines umstrittenen Projekts zur Gesichtserkennung. Die Polizei will herausfinden, wie gut Computer mit den Kamerabildern Kriminelle aus der Menschenmenge herausfiltern können.

Erkannt werden von dem System aktuell nur die rund 300 Testpersonen. Doch wird das Projekt ausgeweitet, fürchte ich, dass es bald vorbei sein könnte mit der Freiheit, sich anonym in der Öffentlichkeit zu bewegen. Für mich ist das ein massiver Grundrechtseingriff, der sich auch nicht mit dem immer gern bemühten Ziel der Terrorabwehr rechtfertigen lässt.

"Emoji: Der Film": Alle Internet-Buzzwords untergebracht

Sony Pictures

Was machen die Emoji auf der Handytastatur eigentlich, während sie darauf warten, vom Besitzer ausgewählt und versendet zu werden? Über diese Frage habe ich bisher noch nie nachgedacht, aber Sony hat sich dazu einen ganzen Film ausgedacht. Donnerstag läuft er in den deutschen Kinos an, mit dem schlichten Namen "Emoji: Der Film".

Mein Kollege Markus Böhm hat ihn sich für Sie bereits angesehen. So plump wie der Titel ist seiner Beschreibung nach auch die Handlung. Die gleicht einem Parforceritt durch die Welt der Internet-Buzzwords und Internetdienste, von Darknet bis Bitcoin, von "Candy Crush" bis Dropbox. Ich freue mich schon auf die kritische Rezension des Kollegen.

Seltsame Digitalwelt - eine Anekdote: Ein WhatsApp-Eis, bitte

von Markus Böhm

Christian O. Bruch/ laif



Übers Wochenende war ich auf der documenta 14. Ein empfehlenswerter Ausflug, obwohl ich mir als Netzwelt-Redakteur ehrlicherweise mehr Technikspielereien erhofft hatte: Von Videokunst abgesehen, war das meiste, was ich mir in Kassel angesehen habe, doch ziemlich analog. Umso überraschter war ich, als ich mir am Samstagabend noch ein Eis kaufte: Einer der Stände hatte neben "Schoko Chilli mit Orange" und "Vanille Marille Schoko" nämlich noch zwei seltene Sorten im Angebot: "WhatsApp" und "Facebook".

Wer will eine Chat-App als Eissorte?, fragte ich mich da und ging lieber mit einer Kugel "Mango" auf Nummer sicher. Auf der anderen Seite: Früher klang "Facebook" in meiner Heimatstadt auch nicht attraktiver - da hieß die Sorte noch "Schlumpfeis".

SPIEGEL ONLINE





