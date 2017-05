Von Judith Horchert

an einer Sache habe ich zu knabbern: Seit Jahrzehnten habe ich mit Hackern, Nerds, IT-Spezialisten zu tun. Ich habe mitbekommen, wie sie vor Jahren begannen, von der Digitalwährung Bitcoin zu reden. Wie sie plötzlich Digitalgeld selber herstellten und untereinander damit zahlten. Ich habe es mitbekommen, aber amüsiert-desinteressiert vernachlässigt.

DPA

Ein Fehler. Am Wochenende stieg der Wert eines Bitcoin erstmals auf über 2000 US-Dollar. Und ich besitze keine. Obwohl ich schon oft in meinem Leben Gelegenheit gehabt hätte, mir erst welche errechnen zu lassen oder später günstig welche zu kaufen. Einige meiner Bekannten dürften damit nun reich werden. Und sicher bin ich nicht die Einzige, die jetzt das große Bitcoin-Bedauern erfasst. Wieder einmal nehme ich mir vor, künftig mehr auf die Nerds zu hören.

Sie wollen diesen Newsletter einmal pro Woche bekommen? Abonnieren Sie Startmenü direkt und kostenlos hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die Gewinner sind gezogen

Im vorigen Startmenü-Newsletter haben wir elf Videospiele verlost. Mehr als 1400 Zuschriften haben uns daraufhin erreicht, aus denen wir heute die elf Gewinner gezogen haben. So viel sei verraten: Sie kommen aus Berlin, Ismaning, Kaiserslautern, Köln, Königswinter, Lautertal, Magdeburg, München, Tübingen, Waiblingen und Weilheim. Die Spiele werden im Laufe der Woche an die Gewinner verschickt.

Tortenschlacht mit Kim Dotcom

AFP Viele Reporter haben vor der Botschaft auf Assange gewartet

Als am Freitag bekannt wurde, dass die schwedische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Julian Assange eingestellt hat, gratulierte ihm Kim Dotcom per Twitter. Kurz darauf suchte er per Tweet nach einem Londoner Konditor, der eine Glückwunschtorte zur ecuadorianischen Botschaft bringen sollte. Jemand bestellte, eine Bäckerei machte und lieferte die gewünschte Torte, durfte sie aber offenbar nicht in der Botschaft abgeben. Deshalb wurde sie kurzerhand an die vor dem Gebäude wartenden Reporter verfüttert.

Nun handelte es sich in diesem Fall offenbar um eine vertrauenswürdige Konditorei. Aber mal ehrlich: Würde mir ein völlig Fremder ein Stück einer Torte anbieten, die jemand über einen offenen Twitter-Aufruf für Julian Assange bestellt hat und die nicht zugestellt werden durfte - ich glaube, ich würde davon nicht so freimütig kosten. Vielleicht wird man als Netzwelt-Redakteur einfach paranoid über die Jahre. Den Kollegen hat der Kuchen nämlich wohl ganz gut geschmeckt.

Seltsame Digitalwelt: Die Sache mit der Tastensperre

Derzeit beschäftige ich mich privat vor allem mit den Tastensperren unserer Geräte. Ich habe nämlich ein sehr aktives Kleinkind zu Hause, das ganz versessen ist auf Tasten und am liebsten mit dem Telefon ("Lodelo") spielt. Allerdings bin ich unzufrieden mit den Funktionen: Die Tastensperre am Festnetztelefon hat mein Sohn schon entsperrt, indem er sich kurz auf den Hörer gesetzt hat, und mit dem Smartphone dürfte er selbst bei gesperrtem Bildschirm immerhin noch den Notruf wählen. Zum Glück kennt er die Nummer nicht.

Die Waschmaschine hat zwar eine Tastensperre, was gut ist, weil das Kind nicht mehr jede Wäsche auf 90 Grad hochstellen kann. Allerdings erlaubt die Maschine auch mit Tastensperre dem Kind noch, das Gerät mitten im Waschgang auszuschalten oder wieder einzuschalten, wenn die Wäsche fertig ist. Wie so oft gilt auch hier: Auf die Technik ist kein Verlass, man muss das Kind schon selbst im Auge behalten. Meins sogar jede Sekunde.

Die App der Woche: "To the Moon"

getestet von Markus Böhm

App der Woche: "To the Moon"

Am meisten Spaß macht "To the Moon", wenn man möglichst wenig über das Spiel weiß, das 2011 für den PC erschien und jetzt als Mobil-App verfügbar ist. Wobei Spiel der falsche Begriff ist. "To the Moon" ist eher ein interaktiver Film: in Pixeloptik, ohne spielerischen Anspruch, wenige Stunden kurz. Dafür bietet es eine so herzerwärmende Story wie kaum ein anderes Videospiel.

"To the Moon" dreht sich um den Traum eines alten, im Sterben liegenden Manns, der gern zum Mond geflogen wäre. Zwei Forscher schauen sich dank moderner Technik Episoden seines Leben an - und überlegen, was sie für den großen Traum tun können. Das klingt kitschig, ist aber ein Erlebnis, auch dank der fantastischen Musik.

Von X.D. Network, ohne In-App-Käufe: iOS und Android je 5,49 Euro

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Ignore or delete: Could you be a Facebook moderator?" (Englisch, Quiz)

Der "Guardian" hat am Sonntag interne Facebook-Dokumente veröffentlicht mit Anweisungen an seine Moderatoren, welche Postings gelöscht gehören und welche nicht. Dazu gibt es ein kleines, lehrreiches Quiz.



"Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern"

(bei Interesse sehr viele Leseminuten)

Die Kollegen von "Netzpolitik" haben vergangene Woche genau das getan, was die etwas längliche Überschrift verspricht. Außerdem haben sie selbst noch etwas dazu geschrieben, unter anderem: "Der Gesetzentwurf ist noch schlimmer, als wir befürchtet haben."





(bei Interesse sehr viele Leseminuten) Die Kollegen von "Netzpolitik" haben vergangene Woche genau das getan, was die etwas längliche Überschrift verspricht. Außerdem haben sie selbst noch etwas dazu geschrieben, unter anderem: "Der Gesetzentwurf ist noch schlimmer, als wir befürchtet haben." "Der Tod ist eine MP3ste Lüge" (vier Minuten)

Das Format MP3 ist angeblich tot, hieß es vergangene Woche irgendwo in diesem Internet. "Zeit Online" hält dagegen - und hat mit dem MP3-Erfinder telefoniert.

Schöne Grüße und eine schöne Woche,

Judith Horchert