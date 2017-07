Geldwäsche-Vorwurf Mutmaßlicher Betreiber von Bitcoin-Börse in Griechenland festgenommen

In Griechenland ist am Dienstag ein 37-Jähriger Russe festgenommen worden. Als Betreiber einer Bitcoin-Börse soll Alexander V. über die vergangenen Jahre hinweg Bitcoin in Höhe von umgerechnet vier Milliarden Dollar gewaschen haben, warf man ihm in Kalifornien vor. Der Festnahme waren Ermittlungen vorausgegangen, an denen unter anderem das US-Justizministerium beteiligt war. V. soll nicht nur eine weitgehend unregulierte Bitcoin-Börse betrieben haben, sondern durch sein Handeln etwa auch den Drogenhandel erleichtert haben.

Einer Bekanntmachung des Justizministeriums zufolge heißt es in der Anklage aus den USA, Alexander V. sei Besitzer und Betreiber der Bitcoin-Börse BTC-e, die es seit 2011 gibt und die als ihren Sitz Bulgarien angibt. Teile des Digitalgelds, mit dem bei BTC-e gehandelt wurde, sollen durch Hackerangriffe und über Lösegeldtrojaner erbeutet worden sein.

Zu den Bitcoin, die über die Jahre bei der Börse landeten, soll auch Geld gezählt haben, das beim Hack der bekannten Bitcoin-Börse Mt. Gox erbeutet worden war. Mt. Gox hatte im Februar 2014 den Tausch von Bitcoin in reale Währungen ausgesetzt, nachdem 850.000 Bitcoin mit einem Wert von damals 480 Millionen Dollar aus den Onlinegeldbörsen der Firma verschwunden waren.

"Die Website wird gewartet"

Alexander V. wird vorgeworfen, Geld aus dem Mt.-Gox-Hack über BTC-e und eine weitere Börse namens Tradehill gewaschen zu haben. V. war für die Nachrichtenagentur Reuters zunächst für einen Kommentar nicht zu erreichen.

Bislang galt es als unbekannt, wer hinter BTC-e steckt. Die Börse zählt zu den dienstältesten Krypto-Marktplätzen und hilft Kunden, ihre Bitcoin in andere Digitalwährungen umzutauschen. Die Börse hat dabei den Ruf, nicht mit Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten und beim Überprüfen der Identität des Nutzers nicht allzu hohe Standards zu haben.

Aktuell ist die Website von BTC-e nicht erreichbar. Nutzer, die sie aufrufen, empfängt ein Hinweis: "Die Website wird gewartet. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten." In einem Tweet von BTC-e vom Mittwochabend heißt es, der Dienst könne in den nächsten fünf bis zehn Tagen wieder zurück sein.