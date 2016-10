Gelöschtes Aufklärungsvideo Facebook erlaubt Cartoon-Brüste wieder

Zuerst löschen, dann Proteste aushalten, dann entschuldigen: Das scheint bei Facebook öfter einmal vorzukommen, vor allem dann, wenn es um Nacktdarstellungen in den Nutzerpostings geht. Immer wieder hat das Netzwerk Ärger mit dem Thema Brüste. Kürzlich ließ das soziale Netzwerk ein Video der schwedischen Krebsgesellschaft "Cancerfonden" löschen - ein Vorgang, für den sich Facebook jetzt entschuldigt hat.

Gelöscht wurde das Video, weil die darin gezeigten Bilder "anzüglich" seien, soll Facebook laut "Cancerfonden" argumentiert haben. Dabei handelt es sich bei dem Video um eine Anleitung zum präventiven Abtasten der Brust nach verdächtigen Knoten, zu sehen sind lediglich computeranimierte Frauen.

Doch Facebook, oder: ein Mitarbeiter oder ein Software-Tool, das Facebooks Regeln durchsetzt, findet offenbar: Das Bild einer weiblichen Brust gehört zensiert, auch eine animierte. In den Gemeinschaftsstandards des Netzwerks heißt es: "Wir beschränken Bilder mit weiblichen Brüsten, wenn darauf Brustwarzen zu sehen sind."

Eckige Brüste sollen das Facebook-Problem lösen

Dass in diesem Fall ein Aufklärungsvideo zum Thema Brustkrebsentfernt wurde, ist heikel. "Wir finden es unverständlich und seltsam, wie jemand medizinische Informationen anzüglich finden kann", sagte "Cancerfonden"-Sprecherin Lena Biornstad der Nachrichtenagentur AFP. Die Krebsgesellschaft habe die Löschung anfechten wollen, jedoch niemanden bei Facebook erreichen können.

Eckige statt runde Brüste - kann das die Lösung sein?

Am Donnerstag kritisierte die Gesellschaft die Entscheidung in einem offenen Brief. Darin wurde betont, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Krebsgesellschaft darin bestünde, Informationen über Krebs zu verbreiten. Die Löschung des Videos unterbinde das.

Eine Lösung des Problems hatte "Cancerfonden" im Brief auch parat: Statt der kreisrunden Brüste, würden fortan eckige Brustanimationen verwendet.

"Es tut uns wirklich leid"

Am Freitag nun hat sich auch Facebook noch einmal zu dem Vorfall zu Wort gemeldet: "Es tut uns wirklich leid", teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Das Netzwerk bitte "für den Fehler" um Verzeihung. Jede Woche würden Millionen von Werbebildern kontrolliert, so das Unternehmen. "In einigen Fällen verbieten wir Werbung unberechtigterweise".

Das Aufklärungsvideo von "Cancerfonden" dürfe nun wieder veröffentlicht werden, hieß es. Stand Freitagmittag ist das Video noch nicht wieder auf der Facebook-Seite aufgetaucht. Bei Instagram dagegen ist der Clip abrufbar:

Tidig upptäckt av bröstcancer� förbättrar chansen till överlevnad. Vår bröstskola hittar du via länken i bion. Hjälp oss sprida kunskapen genom att dela och tagga dina vänner. #rosabandet ✊ Ein von Cancerfonden (@cancerfonden) gepostetes Video am 14. Okt 2016 um 9:51 Uhr

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Facebook mit dem Löschen von Inhalten Negativschlagzeilen macht. Anfang September erst sperrte Facebook ein Foto, das das Napalm-Opfer Kim Phuc zeigt. In der Aufnahme aus dem Jahr 1972 flieht die neunjährige Kim Phuc in Vietnam vor Napalmangriffen - unbekleidet.

Es handelte sich um eine historische Aufnahme, die seit Jahrzehnten als Symbol für die Schrecken des Vietnamkriegs gilt. Die zunächst gefällte Entscheidung, das Foto zu entfernen, nahm Facebook auch in diesem Fall später zurück.