BKA findet 500 Millionen gestohlene Datensätze So prüfen Sie, ob Ihr Account gestohlen wurde

Mit einer ungewöhnlichen Meldung erinnert das Bundeskriminalamt (BKA) an die Grundregeln der Passwortnutzung im Internet: Vergeben Sie für jeden Onlinedienst ein anderes Passwort, und ändern Sie Ihre Passwörter regelmäßig.

Der Grund für den Aufruf: Die Ermittler des BKA haben im Internet eine gewaltige Sammlung von Zugangsdaten gefunden. Mehr als 500 Millionen E-Mail-Adressen samt der dazugehörigen Passwörter für verschiedene Online-Angebote umfasst die Datenbank, die auf einer Underground-Economy-Plattform gefunden wurden.

Die Daten seien eine Sammlung von Informationen, die über einen längeren Zeitraum und bei verschiedenen Hacking-Angriffen zusammengetragen wurden, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die aktuellen ausgespähten Zugangsdaten stammen wahrscheinlich von Dezember 2016, sind also noch vergleichsweise aktuell.

Der komplette Datensatz wurde bereits vom Hasso-Plattner-Institut in den "Identity Leak Checker" integriert. Mit diesem Tool kann man schon seit Jahren überprüfen, ob persönliche Zugangsdaten in einem der großen bekannten Leaks enthalten sind. Der Umgang mit dem kostenlosen Angebot ist denkbar einfach. Man gibt eine E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein und erhält wenig später eine Antwort mit dem Prüfergebnis an eben diese Adresse geschickt.

Wenn die Überprüfung ergibt, dass die fragliche E-Mail-Adresse in einem der Leaks auftaucht, sollte man in allen Accounts, bei denen man mit dieser Adresse angemeldet ist und bei denen das Passwort älter oder gleich dem beim Leak angegebenen Datum ist, sein Passwort ändern.

