am Sonntag ist Bundestagswahl, und ich muss gestehen, dass es mir momentan wie vielen anderen geht: Nach den Hacker-Angriffen auf Hillary Clinton und Emmanuel Macron sorge ich mich, dass es hierzulande doch noch zu Manipulationen kommen könnte. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid unter 1021 Wahlberechtigten gehöre ich damit zur Mehrheit.

52 Prozent der Befragten fürchten demnach, dass finstere Mächte versuchen könnten, bei den Wahlergebnissen Verwirrung zu stiften. Zum Beispiel, um die EU oder die Nato zu schwächen. Oder um das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern.

DPA Wahlurnen im Lagerraum einer Spedition in Hamburg

Die Sorgen der Befragten sind nicht ganz unbegründet: Anfang September war bekannt geworden, dass eine Software, die bei der Errechnung der vorläufigen Wahlergebnisse eingesetzt wird, gravierende Schwachstellen hat.

Zwar wäre das Endergebnis durch einen Hack nicht gefährdet - hier zählen nur die Stimmzettel auf Papier. Doch schon eine Manipulation der vorläufigen Ergebnisse am Wahlabend würde für Verwirrung sorgen und Zweifel wecken. Deshalb werden nun am Sonntag zusätzliche Sicherheitsmechanismen eingesetzt, um genau das zu verhindern.

Bleibt das Problem der Fake News und Social Bots, die ebenfalls Wahlen beeinflussen können. Vor allem aber bleibt die langfristige Frage: Wie kann die Bundesrepublik die Vorzüge der Digitalisierung stärker für sich nutzen, ohne die innere Sicherheit zu gefährden? Bleibt zu hoffen, dass die nächste Regierung dieser Herausforderung mit mehr begegnet als mit Worthülsen.

Verkaufsstart des iPhone 8: Psst, geheim!

Am Freitag kommt Apples iPhone 8 in die Läden - die aktualisierte und verbesserte Version des iPhone 7, die die Zeit bis zum Verkaufsstart des Jubiläumsgeräts iPhone X im November überbrückt. Das iPhone 8 hat unter anderem eine bessere Kamera als sein Vorgängermodell und setzt die sogenannte True-Tone-Technik ein, die dafür sorgen soll, dass Farben unabhängig vom Umgebungslicht immer gleich wirken.

Bis zu 1079 Euro teuer kann das Hochklassehandy werden, das Grundmodell kostet 799 Euro. Seit Freitag kann man es bestellen. Bisher allerdings lässt sich nur orakeln, ob sich so ein Kauf lohnen wird, denn unabhängige Testberichte gibt es noch nicht. Trotzdem gibt Apple die Lieferzeit schon mit ein bis zwei Wochen an. Einige Fans haben sich das neue Modell also längst reservieren lassen.

Techcrunch Disrupt: Rolling Stones für Nerds

Können Roboter kochen? Was denkt der neue Uber-Chef über sexuelle Belästigung? Und wann übernehmen die Chinesen im Silicon Valley die Macht? Um solche mehr oder weniger weltbewegende Fragen geht es ab heute auf der Techcrunch Disrupt, dem alljährlichen Stelldichein der mehr oder weniger wichtigen Tech-Visionäre.

Falls Sie zufällig gerade in San Francisco sind und einen Eintrittspreis von 3000 Dollar okay finden: Hier ist das Programm. Falls nicht: Schauen Sie einfach ab und zu im Netzwelt-Ressort vorbei. Wenn auf der Disrupt wirklich etwas Weltbewegendes passiert, erfahren Sie es bei uns zuerst.

Seltsame Digitalwelt: Wie ich meinen ersten viralen Hit landete

Sex mit Maschinen ist derzeit noch eine befremdliche Angelegenheit. Wie befremdlich, zeigt ein Video, das mir kürzlich ein alter Freund zuschickte: Es zeigt Amazons Sprachassistentin Alexa beim, äh, Dirty Talk. Beziehungsweise bei etwas, das eine künstliche Intelligenz im Jahr 2017 darunter versteht.

"Du bekommst gleich den Aal abgezogen", sagt Alexa darin im typischen, abgehackten, nicht gerade bezirzenden Sprachsoftwareduktus. "Ich butter dir dein Brötchen, du Dreamboy. Es wird Zeit, dass du auf der G-Saite spielst."

Ich fand das Video so lustig, dass ich es spontan bei Facebook teilte. Es wurde seitdem fast 50.000 Mal angesehen und Hunderte Male geteilt. Die Regionalzeitung "Der Westen" berichtete darüber. So weiß ich nebenher auch gleich, wie es sich anfühlt, einen kleinen viralen Hit zu landen.

App der Woche: "ZDFtivi"

getestet von Sebastian Meineck

ZDF

Das ZDF hat seiner Kinder-Mediathek "tivi" ein neues Design verpasst. Abrufbar sind Serien wie "Löwenzahn", "Siebenstein", "Bibi Blocksberg" und "Biene Maja" sowie die Kindernachrichtensendung "Logo".

Einige Videos lassen sich offline speichern. Eltern können zudem festlegen, wie lange ihre Kinder täglich fernsehen dürfen. Die werbefreie App ist eine Alternative zum neuen Angebot "YouTube Kids", das sich durch Werbung finanziert.

Gratis vom ZDF, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Landkarte der Emotionen" (Datenprojekt, 1 Minute bis mehrere Stunden)

Noch hält sich die Empathie von Maschinen in Grenzen (-> Alexa). Doch dafür können uns Maschinen helfen, uns besser in unseren eigenen Gefühlslandschaften zu orientieren. Wie dieses Datenprojekt der Berkley-Universität eindrucksvoll zeigt.

"Ubers for the 0,1 Percent" (Englisch, zwei Leseminuten)

Schon etwas älter, aber sehr unterhaltsam, ist diese Fotostrecke des Nerd-Zentralorgans "Wired" über Apps für Superreiche. Statt eines Uber ordert man hier Privatjets, Privatinseln oder einen Atombunker gegen die Apokalypse.

"What the Fact" (Quiz, bis zu 30 Minuten)

Immer noch unentschieden, was Sie wählen sollen? Dann machen Sie dieses Quiz der Nemetschek-Stiftung. Es testet Ihr Wissen über den Zustand der Republik anhand von interaktiven Graphen, deren Verlauf Sie selbst einzeichnen müssen. Das ist besser und einprägsamer als jeder Wahl-O-Mat.



Ich wünsche Ihnen eine entscheidungsfreudige Woche. Bitte, gehen Sie wählen!

Stefan Schultz