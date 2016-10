CCC-Hacker Schwachstelle im neuen WLAN der Deutschen Bahn entdeckt

Erst seit kurzem bietet die Deutsche Bahn kostenloses WLAN in der zweiten Klasse von ICE-Zügen an. Der Sicherheitsexperte Falk Garbsch vom Chaos Computer Club (CCC) will allerdings bereits eine Sicherheitslücke im System entdeckt haben. Der Bahn wirft er daher nun vor, sich nicht um die Privatsphäre ihrer Kunden zu scheren.

In einem Blogbeitrag schreibt Garbsch, in dem Netz der Deutschen Bahn seien sogenannte CSRF-Angriffe relativ einfach möglich, CSRF steht für Cross-Site-Request-Forgery. Bei einem CSRF-Angriff wird die Tatsache ausgenutzt, dass Webseiten mithilfe von Eingabefeldern und Buttons, Daten an andere Seiten oder Server versenden.

Bei einer entsprechenden Sicherheitslücke, kann ein Angreifer die Eingabedaten von Nutzern missbrauchen. Die eingegebenen Daten werden dann an eine ganz andere Seite geschickt - ohne, dass die Nutzer es bemerken. Ein Angreifer kann so im Namen eines Nutzers, Anfragen an andere Webseiten schicken, ohne dass diese Verdacht schöpfen.

IP-Adresse und Standortdaten zum Mitlesen

Solche Anfragen über Webseitengrenzen hinweg gibt es auch im ICE-WLAN. Um das Internetangebot der Deutschen Bahn nutzen zu können, müssen sich Kunden über ein Portal im Browser anmelden. Nach dem Bestätigen über einen Button sendet das Portal die Anfrage, dass hier jemand das Internet nutzen möchte, an eine andere Seite weiter. Diese schaltet die IP-Adresse und die MAC-Adresse des Geräts für den WLAN-Zugriff frei.

Ein CSRF-Angreifer könnte diese Daten und auch den Standort des Zuges auslesen. Als Beweis für seinen Hack hat Garbsch eine Seite veröffentlicht, die die Standortabfrage des ICE zeigt, mit dem der Software-Entwickler unterwegs war.

Falk Garbsch glaubt, solche Informationen könnten beispielsweise für Werbetreibende interessant sein. "Es könnte möglich sein, dass man so Werbung für den Zielbahnhof angezeigt bekommt, die man vielleicht gar nicht haben will", so Garbsch.

Die Deutsche Bahn will Sicherheitslücke prüfen

Abhilfe bei CSRF-Attacken schaffen geheime Tokens: Dabei handelt es sich um Parameter in URLs oder versteckte Elemente in den Formularen, die mit übertragen werden. Diese müssen beide Seiten kennen, damit eine Anfrage Erfolg hat. Die Deutsche Bahn verwendet solche Tokens bislang nicht.

Ein Sprecher des Unternehmen versicherte gegenüber SPIEGEL ONLINE, man nehme die Sicherheitshinweise des Chaos Computer Clubs zu einer möglichen Sicherheitslücke sehr ernst. "Wie bei Einführungsphasen üblich, testen wir das System permanent auf Funktionsfähigkeit und Sicherheit", heißt es. "Sollte tatsächlich eine Sicherheitslücke in unserem neuen WLAN-System bestehen, werden wir diese natürlich umgehend schließen."