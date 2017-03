ich war ihr lange treu, vielleicht zu lange. Vor 31 Jahren war ich zum ersten Mal auf der Cebit. Das "Centrum für Büro- und Informationstechnik" war damals noch in der Halle 1 der Hannover Messe untergebracht. Hunderttausende kamen, die Staus bei der Anfahrt zum Messegelände waren legendär. Mich als Schüler störte das nicht, ich hatte Zeit.

Jahre später war das anders. Als Journalist musste - nein, durfte - ich schließlich beruflich zur Cebit. Gute Planung war essenziell, wenn man an den Pressetagen keine Präsentation verpassen wollte. Die Cebit war wichtig, hier wurde Revolutionäres präsentiert, etwa als Intel 2003 die Centrino-Technologie zeigte, die bis heute Grundlage vieler Notebooks ist.

Getty Images Roboter "Marvin" auf der Cebit

Doch mittlerweile hat die Messe an Bedeutung verloren. Die wirklich interessanten Neuheiten werden jetzt auf Konkurrenzveranstaltungen wie der IFA, der CES und dem Mobile World Congress vorgestellt. Aus der Not hat die Messe eine Tugend gemacht und die Cebit, die heute startet, vollends zur Profiveranstaltung umgebaut.

In Hannover wird jetzt über die Digitalisierung der Industrie gesprochen, über das Arbeiten in der Cloud und über Glasfaseranschlüsse für den Mittelstand. Das sind ganz sicher wichtige Themen, die aber nur für ein Fachpublikum interessant sind. Aus dem Publikumsmagneten, der neue Technik für jedermann aufregend machte, ist ein langweiliger Branchentreff geworden. Die Fahrt nach Hannover werde ich mir in diesem Jahr deshalb sparen.

Voltra: Mehr Geld für Musiker

Für mich als Musiker in einer Band ist der neue Musikdienst Voltra da viel spannender. Musik-Streaming-Angebote wie Spotify, Deezer und Apple finde ich zwar bequem, aber nicht unproblematisch: Musiker bekommen kaum Geld dafür, Kunden können die Songs nur anhören, solange sie Abogebühren zahlen. Mit meiner Amateurband haben wir meist draufgezahlt, wenn wir unsere Songs über iTunes und Co. zum Streaming angeboten haben.

Voltra

Das Start-up Voltra setzt auf ein neues Geschäftsmodell. Stream-to-own nennen die Entwickler ihr Konzept. Beim ersten Mal kann man einem Song komplett kostenlos anhören, jedes weitere Mal wird eine geringe Gebühr fällig. Wie hoch die sein soll, verrät Voltra noch nicht, doch nach dem zehnten derartigen Aufruf gilt der Titel als gekauft und bezahlt. Auf diese Weise sollen Musiker "mehr als 100-mal mehr Geld pro Anhören als bei reinen Streamingdiensten" bekommen, verspricht die Firma.

Wenn ein Kunde einen Titel direkt kauft, sollen den Musikern gar 100 Prozent der Einnahmen zufließen. Zur Finanzierung des Angebots will man den Künstler "Pro-Funktionen" anbieten, die etwa detaillierte Statistiken und eine Künstlerseite beinhalten. Solche Extras dürften aber nur für wirklich erfolgreiche Indiebands interessant sein. Mir würde es schon reichen, wenn durch Downloads und Streams mehr Geld in die Bandkasse käme, wir brauchen dringend neue Mikrofone.

Super Mario rennt bald auch auf Android-Smartphones

REUTERS

Viel Geld erhoffte sich Nintendo mit der App "Super Mario Run" für iOS. Doch der erhoffte Geldregen blieb offenbar aus. Angeblich sind nur fünf Prozent der Nutzer bereit, die zehn Euro zu zahlen, die zur Freischaltung aller Level fällig werden.

Doch bald könnte sich selbst ein so geringer Prozentsatz zahlender Kunden lohnen. Denn am Donnerstag, so twitterte Nintendo, wird die Android-Version des Spiels veröffentlicht. Damit spricht der Konzern Hunderte Millionen potenzieller Neukunden an - Googles Betriebssystem hat weltweit schließlich einen Marktanteil von rund 80 Prozent.

Seltsame Digitalwelt - eine Anekdote: Eine Cebit im Whirlpool



Keine Ahnung, wie viele Texte ich mittlerweile über die Cebit und Cebit-Neuheiten geschrieben habe. Ich weiß aber, dass mein wohl meistgelesener Artikel aus Hannover nicht von neuen Computern oder Mikrochips handelte, sondern von einem Gummiüberzieher, mit dem man ein Handy gegen Wasser schützen sollte.

Das große Interesse an dem Thema lag 2008 aber wohl vor allem an den jungen Damen, die das Produkt bewarben und die ich in meinem Artikel vorstellte. Sie saßen den ganzen Tag in einem Whirlpool, tauchten Handys ins Wasser und verteilten kostenlose Probe-Überzieher. Das weckte Interesse, aber offenbar nur kurz. Von den wasserdichten Einweggummis habe ich nie wieder gehört.

Die App der Woche: OutLoud

getestet von Sebastian Meineck

OutLoud

Was wird das für eine Party, wenn die Gäste abstimmen dürfen, welche Musik gespielt wird? Mit der App OutLoud lässt sich das ausprobieren. Der Gastgeber eröffnet eine Playlist und verschickt Einladungen zum Mitmachen. Per eigener App können Teilnehmer dann ihre Lieblingslieder hinzufügen und andere Songs bewerten. Der beliebteste Titel wird dann als Nächstes gespielt.

OutLoud wird damit zur Jukebox mit Schwarmintelligenz. Derzeit lässt sich die App mit den Musikbibliotheken von Soundcloud, Spotify Premium und Apple Music verbinden.

Gratis von OutLoud, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Meet the man whose site Mark Zuckerberg reads every day" (Englisch, acht Leseminuten)

Gabe Rivera hält seine Branchen-Linksammlung "Techmeme" für sehr nischig. Dabei hat er denkbar wichtige Leser wie Mark Zuckerberg und Google-Chef Sundar Pichai. "BuzzFeed" porträtiert Rivera und seine Seite, die auch ohne Mobil-App und eigene Geschichten erfolgreich ist.





Wetten auf E-Sports sind in den USA nur in Nevada wirklich legal, berichtet "Compete" - aber das heiße nicht viel. Das Onlinemagazin gibt Einblicke in die seltsame Welt der "Counter Strike"-Casinos.





Früher waren es die Porno-Downloads, die die Leistungsfähigkeit des Internets an seine Grenzen brachten. Heute dagegen sind es die veränderten Gewohnheiten junger Menschen, die übers Netz fernsehen statt per TV-Kabel oder Antenne, berichtet "Bloomberg".



Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,

Matthias Kremp