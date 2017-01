Computerdiebstahl auf der CES Suche Riesen-Laptop, biete 25.000 Dollar

Auf der Hightech-Messe CES in Las Vegas präsentieren Hersteller jedes Jahr, was sie Neues an Gadgets und Elektronik zu bieten haben. Viele der Exponate kann man ausschließlich auf der CES sehen, weil sie noch gar nicht im Handel sind. Auch die amerikanische Firma Razer war dieses Jahr auf der CES - vermisst nun aber nach eigenen Angaben zwei Prototypen eines noch nicht verkäuflichen Laptops.

Wie Firmenchef und Mitgründer Min-Liang Tan auf Facebook schreibt, wurden der Computerfirma auf der Messe zwei Prototypen eines auffälligen Laptops mit drei Bildschirmen gestohlen. Eine CES-Sprecherin bestätigte der BBC, dass zwei Rechner als gestohlen gemeldet wurden.

Die Laptops, die in Las Vegas unter dem Namen Razer Project Valerie vorgestellt wurden, seien am Sonntag gegen 16 Uhr aus dem Presseraum verschwunden, heißt es im Post des Razer-Chefs. Für Hinweise, die zu einer Identifizierung und Festnahme des Täters führen, setze Razer eine Belohnung in Höhe von 25.000 Dollar aus. Das Unternehmen behält sich jedoch vor, je nach Art des Hinweises auch nur einen Teil der Summe auszuzahlen.

Einige Social-Media-Nutzer vermuteten, es könnte sich um einen PR-Stunt von Razer handeln. Dagegen spricht aber, dass der Unternehmenschef selbst ein Posting zum angeblichen Diebstahl veröffentlicht hat. Würde sich die Aktion später als Fake herausstellen, müsste Min-Liang Tan wohl mit einem gewaltigen Negativ-Echo rechnen.

Min-Liang Tans Post weist eher in eine andere Richtung: Bei Razer vermutet man Industriespionage: "Bei Razer kämpfen wir mit harten Bandagen, aber wir spielen fair", heißt es im Facebook-Post von Min-Liang Tan. "Unsere Teams haben monatelang daran gearbeitet, diese Geräte zu konzipieren und zu entwickeln." Das Thema Diebstahl und, falls es sich um einen solchen Fall handle, Industriespionage nehme man bei Razer sehr ernst.

