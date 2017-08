Firmen werfen Nazi-Kunden raus Eure Regeln gelten nicht erst jetzt

Ein T-Shirt mit dem Aufdruck "White Pride", ein Baby-Strampler mit dem unter Neonazis beliebten Symbol des Thorshammers oder ein Aufkleber, der zeigt, wie ein Auto in eine Strichmännchen-Menge fährt: Solche Artikel aus zwei Online-Shops ließen sich bis vor Kurzem von Kunden in den USA über Apples Online-Bezahldienst Apple Pay bezahlen.

Damit ist nach der rechten Gewalt in Charlottesville nun aber Schluss. Das bestätigte Apple dem Portal "Buzzfeed". Wer in den von der Sperre betroffenen Läden bestellen will, muss nun auf andere Dienste ausweichen. So wie Apple reagierten auch zahlreiche andere Tech-Firmen des Silicon Valley, darunter Google, Spotify, Airbnb, Reddit, der Zahlungsdienstleister PayPal und Crowdfunding-Plattformen wie GoFundMe: Nach Charlottesville versuchten sie, radikale Rechte unter ihren Kunden mit Verweis auf ihre jeweiligen AGB und Gemeinschaftsregeln loszuwerden.

Dass Eltern ihre Baby-Strampler mit Neonazi-Aufdruck nun weniger bequem im Netz kaufen können, mag Genugtuung auslösen bei denjenigen, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus stark machen. Das ist verständlich. Doch im Kern verweist der Aktionismus der Tech-Firmen darauf, wie schlampig und teilweise feige die Konzerne bisher bei der Durchsetzung ihrer eigenen Plattform-Regeln oft waren. Für die wichtige Debatte um Meinungsfreiheit im Netz und ihre Auslegung durch private Firmen ist das schädlich.

Es gibt kein Bürgerrecht auf ein Facebook-Konto

Wenn Firmen erst nach Vorfällen wie in Charlottesville angesichts der öffentlichen Empörung mutig genug sind, wirtschaftlich eventuell schmerzhafte Schritte zu gehen, um Hass-Schleudern in der Nutzerschaft loszuwerden, bestätigen sie einen fatalen Eindruck: Nämlich den, dass es sich bei der Aktion um eine Vergeltung des liberalen Silicon Valley gegen Rassisten handelt - um Zensur, wie nun so viele Rechte fälschlicherweise rufen.

Eigentlich wäre es so einfach: Die Firmen haben - auch im traditionell auf nahezu absolute Meinungsfreiheit besessenen Amerika - auf ihren eigenen Plattformen sozusagen Hausrecht. Sie sind nicht gezwungen, mit jedem Rassisten oder Antisemiten eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Es gibt kein Bürgerrecht auf einen PayPal-Account oder ein Konto bei Facebook, wenn man ständig gegen die Nutzungsregeln verstößt.

Dabei sind aber auch die Firmen in der Pflicht. Es ist wichtig, dass sie ihre eigenen Regeln auch wirklich durchsetzen. Das ist in der Vergangenheit viel zu oft nicht passiert. Vor einigen Wochen noch konnten Apple-Pay-Nutzer den Strampler im Neonazi-Look einfach bezahlen - doch kaum jemanden hat es interessiert. Und auf Twitter bleiben selbst übelste Beleidigungen und Ausfälle stehen, selbst wenn sie von Nutzern gemeldet wurden.

Nicht alle Firmen waren bisher untätig

Wird nun plötzlich besonders eifrig geprüft, erweckt das den Eindruck von Doppelstandards: Warum etwa zeigen sich die Tech-Konzerne nach Charlottesville besonders wachsam - nicht aber nach den "Black Lives Matter"-Demonstrationen? Mehr Konstanz würde die Firmen vor solchen Fragen retten.

Nun ist es wichtig, zu erwähnen, dass nicht alle Tech-Unternehmen gleich sind und so wenig wie etwa Twitter tun, um Hass von ihren Plattformen zu verbannen. Facebook oder Apple unter Tim Cook, der nach Charlottesville rührende Worte fand, waren in der Vergangenheit keineswegs untätig. Und wäre es stattdessen besser, Händler jetzt weiter T-Shirts für Rassisten verkaufen zu lassen und Neonazi-Blogs wie den "Daily Stormer" zu hosten? Nein.

Allerdings sollten Tech-Plattformen nach den jüngsten öffentlichkeitswirksamen Sperrungen nun aber stärker ihre eigenen Regeln reflektieren. "Es gibt unter Juristen den Spruch, dass schwierige Fälle keine ausgewogenen Rechtsvorschriften schaffen. Wir müssen vorsichtig sein", schreibt der Cloudflare-Chef Matthew Prince treffend in einem Blogeintrag.

Er hatte sich nach längerem Zögern entschlossen, den Neonazi-Blog "Daily Stormer" als Kunden rauszuwerfen, nachdem sich die Betreiber mit der angeblichen Unterstützung durch Cloudflare gebrüstet hatten. Zuvor war das Blog schon von seinem Domain-Provider rausgeworfen und auch von Google als Kunde abgelehnt worden. Prince fordert ein übergreifendes Regelwerk für unterschiedlichste Internetdienste, von Netzwerken wie Facebook über Provider bis hin zu Browser-Anbietern.

Diese Einheitlichkeit, die Prince fordert, muss aber gar nicht sein. Es würde schon reichen, wenn jede Firma ihre eigenen Hausregeln befolgen würde. Tatsächlich ist das schon schwierig genug. Wichtig ist, dass die Regeln transparent sind für die Nutzer - und dass Verstöße von den Firmen konsequenter als bisher geahndet werden.