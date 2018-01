Gedichte der Netzwelt-Leser "Brauchst Du Angst und Not im Haus, schreib als Passwort Mickymaus"

Obacht!

Lieber Bürger sei gewahr

Ob einer lauernden Gefahr

Alexa, Siri und Konsorten

Wollen deine Daten horten

Und ist dein Fernseh' auch noch smart

Wird an der Sammlung nicht gespart

Denn was du sagst und was du redest

Flugs! - zu den Konzernen geht es

Drum lieber Nutzer gib doch Acht

Was dein Helferlein so macht

(Martina Wenta)