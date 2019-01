Wann immer im Digitalen ein neues Problem auftauche, empfehlen sich die Experten selbst als Lösung, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Im Fall des Daten-Leaks von Hunderten Politikern und Prominenten sei das nicht anders gewesen.

Besonders schlimm seien solche Selbstempfehlungsorgien, wenn sie ins victim blaming übergingen, wenn also die Opfer für die Tat mitverantwortlich gemacht werden, weil sie doch so sorglos gewesen seien. Lobo erkennt darin die Unfähigkeit der Digitalexperten und derer, die sich dafür halten, sich in die Lebensumstände anderer hineinzuversetzen. Für ihn ist das ein Zeichen "großer Hilflosigkeit den neuen Realitäten der Vernetzung gegenüber". In seinem Podcast antwortet Lobo nun auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

