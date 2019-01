Seit dem 1. Dezember veröffentlichen Unbekannte über Twitter massenhaft Daten von Prominenten und Politikern. Bekannt wurde das erst jetzt durch einen Bericht des rbb. Der SPIEGEL hat die Daten eingesehen und stichprobenartig überprüft. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten, die wir zu diesem Zeitpunkt geben können:

Wer wurde gehackt?

Der oder die Täter hatten am 1. Dezember angefangen, über Twitter nach dem Adventskalenderprinzip täglich neue Daten über Prominente wie Jan Böhmermann, Til Schweiger, den YouTuber LeFloid und den Rapper Sido zu veröffentlichen. Ab dem 20. Dezember folgten Daten von Europa-, Bundes- und Landespolitikern der FDP, der Linken, den Grünen, der SPD und der CDU/CSU. AfD-Politiker sind nicht betroffen. Seit dem 28. Dezember sind über den Twitteraccount keine weiteren Daten veröffentlicht worden.

Wer hat die Daten veröffentlicht und warum?

Es ist derzeit unklar, ob es sich um einen einzelnen Täter oder mehrere handelt. Der seit Freitagvormittag gesperrte Twitteraccount folgte nur wenigen anderen, darunter dem der für Hass und Hetze berüchtigten Website anonymousnews.ru. Ihm "gefallen" diverse Tweets anderer Nutzer, die sich gegen Jan Böhmermann oder auch gegen Geflüchtete richten. Weil von den Hacks gegen Politiker nur die AfD nicht betroffen ist, entsteht der Eindruck, dass der oder die Täter aus dem rechten bis rechtsextremen Umfeld stammen oder sich damit identifizieren.

Woher stammen die Daten?

Zum Teil lassen sich die Daten - darunter Anschriften und Kontaktdaten - in öffentlich zugänglichen Dokumenten finden, etwa in Rechenschaftsberichten. Andere, wie zum Beispiel Handynummern von Spitzenpolitikern, sind zwar unter anderem Kollegen und Journalisten bekannt, aber oftmals nicht öffentlich. In einigen Fällen wurden offenbar E-Mail- oder andere Konten gehackt.

Sind die Daten aktuell und authentisch?

Erste Stichproben des SPIEGEL zeigen, dass mindestens ein Teil der Politiker-Daten echt und aktuell ist. Andere sind nicht mehr aktuell.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei "mindestens eine gefälschte Datei dabei. Die gehört mir nicht, sie wurde mir nie geschickt, und ich habe sie nicht gespeichert". Sie werde von den Tätern aber als seine Datei ausgewiesen.

Was könnte man mit den Daten anstellen?

Der oder die Täter haben möglicherweise zahlreiche Passwörter der Betroffenen herausgefunden und sich in verschiedene Konten eingeloggt. Sie selbst könnten damit zum Beispiel Produkte im Internet bestellen oder gefälschte Botschaften veröffentlichen. Sie könnten die Betroffenen aber auch erpressen, weil sie zumindest behaupten, mitunter auch sehr sensible private Daten gefunden zu haben. Ob diese authentisch sind, ist unklar.

Außerdem kann sich jeder, der Zugriff auf die kopierten und veröffentlichten Daten hat, bei verschiedenen Internetdienstleistern als einer der Betroffenen ausgeben. Um zum Beispiel Zugriff auf ein Nutzerkonto bei einem E-Mail-Anbieter zu bekommen, ohne das Passwort zu kennen, kann es ausreichen, Sicherheitsfragen zu beantworten. In den Datensätzen könnten Hinweise auf die korrekten Antworten stecken.

Besonders gefährdet sind Betroffene, die das gleiche Passwort für verschiedene Dienste nutzen und auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verzichten.