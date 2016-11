Ausgespähte Politiker Bundestag verlangt Aufklärung über Datenskandal

Spricht man an diesem Donnerstag mit Abgeordneten in Berlin, ist ein Gefühl zu greifen: Verunsicherung. Der Skandal um den Handel mit persönlichen Daten hat mehrere Parlamentarier erwischt. Auch wenn vielen das generelle Problem bekannt ist, sind sie überrascht, welche Informationen über ihre Aktivitäten im Internet zu kaufen sind.

Angestoßen hat das Ganze eine Recherche des Norddeutschen Rundfunks - nun beschäftigt die Affäre nach Informationen von SPIEGEL ONLINE auch den Bundestag.

Das Innenministerium soll auf Wunsch der Fraktionen Union und SPD die Abgeordneten über den Fall aufklären, wenn der Digitalausschuss des Parlaments am kommenden Mittwoch das nächste Mal zusammentritt. Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte SPIEGEL ONLINE: "Das Innenministerium muss darlegen, ob hier eine Rechtslücke oder lediglich ein Durchsetzungsproblem besteht. Wir müssen die zuständigen Behörden personell so ausstatten, dass sie Verdachtsmomenten und Hinweisen schnell nachgehen können. Wir brauchen hier eine Antwort des Innenministeriums auf die Frage, ob dies zur Zeit gewährleistet ist."

Die Grünen verlangen Informationen darüber, "wie viele Abgeordnete in welchem Umfang betroffen sind und welche Schutzmaßnahmen" die Bundestagsverwaltung treffen werde. In einem Brief an Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, die Vorsitzende der für die Technik im Parlament zuständigen IuK-Kommission, wollen die Grünen wissen, wie die Verwaltung gedenkt, Abgeordnete in Zukunft gegen den Datenhandel zu schützen. Das Schreiben liegt SPIEGEL ONLINE vor.

Betroffen sind sechs Abgeordnete - darunter ein Vertrauter der Kanzlerin

Im Parlament ist man ohnehin noch verunsichert nach dem massiven Hackerangriff auf den Bundestag im vergangenen Jahr. Wochenlang flossen unbemerkt Daten ab. Seitdem gelten verschärfte IT-Regeln. Lauert nun ein neuer Datenskandal im Bundestag? Betroffen sind mindestens sechs Abgeordnete, deren Namen im fraglichen Datensatz auftauchten. Dazu gehört auch der CDU-Politiker Helge Braun, im Kanzleramt Staatsminister und Vertrauter Angela Merkels.

Dennoch gibt es derzeit noch keine Belege, dass die sensiblen Daten gezielt von Rechnern im Bundestag abgegriffen wurden. Einige der Politikernamen tauchen etwa auf, weil Informationen von privaten Computern ihrer Mitarbeiter abgeflossen sind - oder von Rechnern im Wahlkreisbüro, die keinen Zugang zum Netz des Bundestags haben.

Laut NDR enthält der analysierte Datensatz Einträge von drei Millionen Deutschen. Sie sollen eigentlich anonymisiert sein, also keiner Einzelperson zuzuordnen. Dem Sender gelang die Zuordnung aber (technische Hintergründe in diesem Blogeintrag). Unter den Betroffenen sind neben den Bundespolitikern auch Journalisten und Richter - und zahlreiche Privatpersonen. Viele der Daten stammen offenbar von der beliebten Browser-Erweiterung "Web of Trust" (WOT). Die soll ihre Nutzer eigentlich schützen.

Tagesablauf und Politiker-Treffen nachvollziehbar

Steffi Lemke, Parlamentarische Geschäftsführerin und Obfrau der Grünen in der IuK-Kommission, spricht dennoch von einem "erschreckenden Vorgang". Ihr Fraktionsvize Konstantin von Notz sieht in der Datenaffäre um die Abgeordneten "nur die absolute Spitze des Eisbergs". "Angesichts der Tatsache, dass offenbar Millionen von deutschen Nutzerinnen und Nutzer betroffen sind, ist es ein Unding, dass sich die Bundesregierung bis heute nicht hierzu erklärt hat."

Seit Dienstag gibt es Berichte über den Datensatz. Darin tauchen etwa Informationen über die grüne Abgeordnete Valerie Wilms auf. Daten von ihrem privaten Laptop seien über WOT abgegriffen worden, sagt sie. Es handele sich "ganz offensichtlich um Betrug" und einen "massiven Vertrauensbruch". Sie habe die Erweiterung installiert, um sich im Netz zu schützen. WOT habe das Gegenteil getan.

Ein weiterer Betroffener: Martin Häusling, Mitglied des Europaparlaments. "Man kann mit den Daten klar nachvollziehen, wie mein Tagesablauf aussieht, wen ich treffe", sagt Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen. "Dass es diesen Datensatz gibt, ist natürlich ein ungutes Gefühl." Er fordert strengere Gesetze. "Unsere Datenschutzgesetzgebung hat Lücken so groß wie Scheunentore." Im betroffenen Wahlkreisbüro wird nun jeder Rechner neu aufgesetzt. Häusling lässt eine strafrechtliche Verfolgung prüfen.

"Web of Trust" will Vorwürfe prüfen

Auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE verweist die finnische Firma hinter WOT auf die Datenschutzbestimmungen auf ihrer Website. Darin würden Nutzer über die Datenweitergabe informiert - allerdings geht es um anonymisierte Daten. An anderen Stellen im Netz finden WOT-Nutzer nur veraltete Angaben. Die Firma will nun prüfen, ob in manchen Fällen die Anonymisierung nicht geklappt hat - und gegebenenfalls nachbessern.

In einem rechtsfreien Raum, so wie manche Politiker es darstellen, agieren Unternehmer wie die WOT-Macher allerdings nicht. Es gibt klare Datenschutzregeln - etwa im Bundesdatenschutzgesetz. Personenbezogene Daten dürfen nach deutschen Recht nicht einfach von einer öffentlichen oder privaten Stelle verarbeitet werden, es braucht eine Erlaubnis der Nutzer. Anonymisierte Datensätze, wie es sie eigentlich bei WOT geben soll, sind weit weniger geschützt.

Das Gesetz wurde aber in dem Fall wohl nicht beachtet, seine Einhaltung von niemandem kontrolliert. Dafür zuständig wären die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer. Doch die klagen seit Ewigkeiten über schlechte Ausstattung. Ähnlich sagt es die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff. Sie fordert mehr Stellen, um den Datenschutzstandard auch praktisch durchsetzen zu können. In der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, die ab 2018 gilt, ist immerhin vorgesehen, dass Datensündern empfindliche Bußgelder drohen.

Ein weiterer Beitrag zur NDR-Recherche läuft am Donnerstagabend bei "Panorama" im Ersten.