Online-Übersetzer im Vergleich "Ich will den Hals langsam atmen"

Die Tage des analogen Wörterbuchs scheinen gezählt. Wer Geschriebenes oder Gesagtes in eine fremde Sprache übersetzen will oder wieder zurück, greift heute meistens auf digitale Wörterbücher zurück. Und mithilfe von Übersetzungsdiensten wie dem Google Übersetzer oder dem Bing Translator von Microsoft lassen sich Textinformationen aus aller Welt mit nur wenigen Klicks und ohne merkliche Wartezeit in einer anderen Sprache auf den Bildschirm bringen.

Wer will, kann so Philosophie-Texte auf Französisch oder Risotto-Rezepte auf Italienisch abrufen, sie dann aber bequem in seiner Muttersprache lesen - theoretisch zumindest. Denn bisher lassen die Übersetzungen der Onlinedienste meistens noch zu wünschen übrig: Zu ungenau und teilweise sprachlich komplett falsch werden dem Nutzer die übersetzten Texte angezeigt.

Ein Beispiel: Aus der Textzeile "Your brother's gonna kill me and he's six feet ten" aus dem Lied "Can't Stand Losing You" von The Police macht der Google Übersetzer: "Dein Bruder wird mich töten und er ist sechs Fuß zehn." Da muss man erst einmal kurz drüber nachdenken.

DeepL will eine Million Wörter in unter einer Sekunde schaffen

Das Dolmetschen im Web will nun ein Start-up aus Köln besser machen. DeepL setzt dabei auf ein künstliches neuronales Netzwerk, das auf einem Supercomputer in Island läuft. Dieser habe genug Leistung, um eine Million Wörter in weniger als einer Sekunde zu übersetzen, heißt es auf der Webseite der Firma.

Dass zumindest das Übersetzen ins Deutsche bei DeepL tatsächlich besser funktionieren könnte als bei der Konkurrenz aus dem Silicon Valley, darauf lässt zumindest die richtige Übersetzung der obigen Liedzeile hoffen: "Dein Bruder wird mich töten und er ist 1,80 m groß".

Nur wie gut funktioniert DeepL mit komplexeren Texten wie einer Nachrichtenmeldung? Und wie passend werden etwa Songtexte von Rihanna und Luis Fonsi ("Despacito" ) oder die Tweets von Frankreichs Präsident übersetzt? Wir haben in unserer Fotostrecke anhand von fünf Texten überprüft, wie die Übersetzer von Google, Microsoft und DeepL im Vergleich arbeiten:

Wie sich DeepL im Test schlägt Mit dem Musikvideo zu "Bitch Better Have My Money" sorgte US-Sängerin Rihanna im Jahr 2015 für Aufsehen: Schwere Verbrechen und heftige Bilder sind darin zu sehen. Auf Vevo hat das Video 116 Millionen Aufrufe. Der Songtext ist ähnlich derb - und enthält viele umgangssprachliche Begriffe. Wie gut kommen die Online-Übersetzer damit zurecht? Im Text von Rihanna werden viele Verben mit einem Apostroph abgekürzt oder zwei Wörter zu einer Kurzform zusammengezogen. Mit dieser Umgangssprache kommt der Google Übersetzer nicht zurecht: Viele Kurzformen werden nicht ins Deutsche übersetzt ("fuckin/ doin/ y'all/ racin"). Auch sonst lässt die Übersetzung eher zu wünschen übrig. Der Bing Translator kommt mit einigen Kurzformen besser zurecht, doch auch hier hakt es an vielen Stellen. So werden etwa Verben bei der Übersetzung komplett weggelassen ("Schlampe besser mein Geld"). Auch der Übersetzer DeepL macht ein paar Fehler, insgesamt ist die Übersetzung aber stimmiger. Der erste Satz wird in der Übersetzung sogar sprachlich korrekter angezeigt, als es beim englischen Text von Rihanna der Fall ist. Und endlich wird die Zeile "Bitch better have my money" richtig übersetzt. Viele Staatschefs und Präsidenten kommunizieren mittlerweile per Twitter, so auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er twittert natürlich auf Französisch.



Darum geht es in den Tweets: Nachdem Hurrikan "Irma" am 6. September über die französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin hinweggefegt war, sprach der Staatspräsident über Twitter sein Mitgefühl aus (links). Im zweiten Tweet befürwortet Macron transnationale Wahllisten für eine demokratischere Europäische Union. Der erste Tweet von Macron ergibt in der deutschen Übersetzung von Google wenig Sinn. Mit etwas Mühe kann der Inhalt zwar verstanden werden, sprachlich ist der Satz jedoch äußerst fehlerhaft.



Mit dem zweiten Tweet hat der Google Übersetzer weniger Probleme. Der erste Satz klingt allerdings auch hier nicht ganz perfekt. Der Bing Translator hat mit dem ersten Tweet Schwierigkeiten, ähnlich wie der Google Übersetzer. Fraglich ist vor allem, dass mit "Ones" ein englischer Begriff in der deutschen Übersetzung angezeigt wird.



Die Übersetzung des zweiten Tweets ist nahezu identisch mit dem des Google Übersetzers. Lediglich die Wahlen werden hier im Singular genannt. Der DeepL-Übersetzer kommt mit den Macron-Tweets besser zurecht. Doch auch hier kommt es zu Fehlern: So heißt es im ersten übersetzten Tweet: "Ohne alles und ohne alles". Unser drittes Beispiel: Die "New York Times" meldete auf ihrer Website, dass Erik Luke Trump, ein Enkelkind von US-Präsident Donald Trump, auf die Welt gekommen ist. Wie viel Sinn ergibt der erste Absatz aus dem Artikel in der Online-Übersetzung? Der Google Übersetzer hat deutliche Schwierigkeiten mit diesem Nachrichtentext. Hier wird der Sinn des Inhalts komplett verfälscht. Immerhin lässt sich über die Übersetzung ein wenig schmunzeln. Ähnlich ist das Ergebnis beim Bing Translator. Hier wird immerhin erwähnt, dass Trump getwittert hat - wenn auch falsch übersetzt ("tweeted"). Zudem bedeutet "to deliver a baby" übersetzt eigentlich "ein Kind zur Welt bringen", "ausliefern" passt hier als Übersetzung weniger. Mit dieser Übersetzung hat auch DeepL Schwierigkeiten. Allerdings ist die Übersetzung insgesamt deutlich besser, der Text liest sich flüssig und ist inhaltlich stimmig. An einem Lied kam in diesem Sommer kaum einer vorbei: "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee stand 17 Wochen an der Spitze der deutschen Single-Charts, auf YouTube hat das Musikvideo über drei Milliarden Aufrufe. Nur was singen die puerto-ricanischen Musiker in dem Sommerhit eigentlich? Gibt man ein paar Textzeilen aus "Despacito" in den Bing Translator von Microsoft ein, wird deutlich, dass das Lied zum einen nicht ganz jugendfrei ist und dass die Übersetzung an vielen Stellen noch hakt. Einige Sätze ergeben wenig Sinn ("Ich will den Hals langsam atmen"), statt geduzt wird gesiezt, zudem fehlen einige Adverbien ("und Ihr Körper ein Manuskript machen"). Beim Google Übersetzer wird mal gesiezt, mal geduzt, dazu werden Pronomen falsch angewandt ("Lassen Sie mich Ihnen sagen, Dinge in meinem Ohr") und Adjektive den falschen Substantiven zugeordnet ("deinen Körper zu einem ganzen Manuskript machen"). Auch hier wird der Sinn an vielen Stellen verfälscht. Die DeepL-Übersetzung liest sich flüssiger, die Sätze werden grammatikalisch richtig angezeigt und sind auch inhaltlich stimmig. Allerdings hakt es bei allen drei Onlinediensten an den Satzzeichen: Gerade Songtexte werden oft nur mit wenigen Satzzeichen angezeigt. Kopiert man diese unbearbeitet in die Textfelder, werden die Sätze nicht mehr richtig erkannt, was zu Übersetzungsfehlern führt. Um ein etwas klareres Ergebnis zu erhalten, wurden in diesem Testfall zusätzlich Kommata und Punkte gesetzt. Die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" veröffentlichte auf ihrer Website eine Meldung über einen südkoreanischen Langstreckenraketen-Test als Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Nuklearwaffentest. Wie gut übersetzen die Onlinedienste den Text aus dem Niederländischen ins Deutsche? Das Dolmetschen der Meldung bekommt der Google Übersetzer einigermaßen hin. Aus dem Kontext heraus kann man verstehen, worum es in dem Text geht. Dennoch gibt es an vielen Stellen noch Fehler. Mal wird ein Wort nicht richtig übersetzt ("deutsche Projets"), mal wird eines komplett ausgelassen ("Die Rakete hätte die Küste 400 Kilometer entfernt."). Die Übersetzung des Bing Translators hingegen versteht man nur mit sehr viel Mühe. Hier wird deutlich, dass Wörter oft nur eins zu eins übersetzt werden und dass der Kontext dabei außer Acht gelassen wird. Die Übersetzung von DeepL liest sich sehr flüssig und ist sprachlich einwandfrei. Insgesamt kann es also durchaus lohnen, den Dienst mal als Alternative zu den Produkten von Google und Microsoft auszuprobieren.

Tatsächlich scheint DeepL viele Texte präziser als die Konkurrenz zu übersetzen, wenn auch noch immer nicht einwandfrei. Dass es aber recht zufriedenstellend klappt, liegt wohl vor allem daran, dass die Software einzelne Wörter in ihrem Kontext verstehen kann, während andere automatische Dienste Wörter teils eins zu eins übersetzen.

Auch andere Dienste machten Fortschritte

So basierte die Technik der Onlinedienste von Google und Microsoft lange auf einer sogenannten statistischen Übersetzungsmethode. Hierbei analysiert ein Computerprogramm einen Korpus von zweisprachigen Texten; die Wörter werden einander aufgrund ihrer Häufigkeit und gegenseitigen Nähe zugeordnet. Bei Redewendungen oder Homonymen, also Wörtern, die für verschiedene Begriffe stehen, führt diese Grundlage schnell zu Übersetzungsfehlern.

Google hat das Verfahren Ende 2016 verbessert und greift für einige Sprachen - wie DeepL - auf neuronale Netze zurück, die nicht jedes Wort einzeln, sondern ganze Sätze übersetzen.

"DeepL" hat angeblich noch einen Vorteil: Der Onlinedienst greift für seine Übersetzungen auf eine große Menge an validen Vergleichsdaten zu, die den Tech-Giganten möglicherweise fehlen. Bis Ende August dieses Jahres hieß das Kölner Start-up noch Linguee, seit April 2009 stellt es das gleichnamige Online-Wörterbuch zur Verfügung. Dieses bildet die Datengrundlage für den Übersetzer DeepL.

Linguee ist mit einer Suchmaschine kombiniert und zeigt zweisprachige Übersetzungen im vollständigen Satzzusammenhang an. Anhand der übersetzten Satzpaare lässt sich zum Beispiel erkennen, in welchem Kontext ein Wort häufig benutzt wird. Linguees Suchmaschine dient daher vielen als Übersetzungshilfe.

In einem Blindtest vorn

Die übersetzten Texte stammen größtenteils aus dem Netz und werden von menschlichen Dolmetschern und Lexikografen überprüft und korrigiert. In über zehn Jahren hat die Firma so über eine Milliarde übersetzter Sätze sammeln können, mit denen die Systeme des maschinellen Lernens für Linguee und nun das neuronale Netzwerk für DeepL trainiert wurden.

Wie das Start-up auf seiner Seite schreibt, soll das künstliche neuronale Netz jede Art von Text übersetzen können - und dabei die Qualität aller bisherigen automatischen Übersetzer übertreffen. Das soll ein von DeepL in Auftrag gegebener Blindtest belegen.

Externe Dolmetscher überprüften dabei 100 Sätze, die sowohl von DeepL übersetzt wurden als auch von den Online-Werkzeugen von Google, Microsoft und Facebook, wo sich Postings und Kommentare in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. DeepL lag bei seinen Übersetzungen deutlich häufiger richtig als die Onlinedienste der großen amerikanischen Internetfirmen:

DeepL Der DeepL Übersetzer im Vergleich zu Google, Microsoft und Facebook.

Auch in unserem Test hinterließ DeepL insgesamt einen guten Eindruck. Allerding hakt es auch bei DeepL noch an manchen Stellen, einige Übersetzungen waren sprachlich oder grammatikalisch fehlerhaft. Insgesamt überzeugt der Onlinedienst aber mit der richtigen Konjugation von Verben und stimmigen Satzkonstellationen.

Derzeit ist DeepL kostenlos und in sieben Sprachen verfügbar, und zwar in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Deutsch. In Zukunft sollen weitere Sprachen wie Mandarin, Japanisch und Russisch dazukommen. Viele Sprachen sind das aber noch nicht: Der Google Übersetzer unterstützt derzeit 103 Sprachen, der Bing Translator immerhin 60.