Was nützt eine Gefährderdatei, wenn ein zwölfmal verhafteter Mann mit sieben Identitäten und einem IS-Kämpfer in der Familie nicht eingetragen wird, fragte Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne.

Bei allen islamistischen Mordanschlägen in Europa seit 2014 sei mindestens einer der Täter polizeibekannt gewesen. Dass Regierungen und Sicherheitsbehörden mit immer neuer Überwachungstechnik noch mehr Daten sammeln wollen, statt erstmal den Umgang mit den längst vorhandenen Daten zu optimieren, macht Lobo wütend. In seinem Podcast reagiert er nun auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

