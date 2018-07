Digital Detox: Online bleiben, produktiver werden - der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE Abonnieren

So sinnvoll das Smartphone im Alltag ist, häufig ist es auch ein Streitpunkt: in Familien, in Freundschaften, in Beziehungen. Die digitale Technik lässt sich nicht mehr wegdenken und gleichzeitig wünschen sich manche das verzweifelt.

Manchmal ertappt man sich vielleicht auch selbst mit dem Handy in der Hand, ohne dass man erklären könnte, warum man es gerade braucht. Ist es die Angst, etwas zu verpassen? Viele Nutzer verbindet das diffuse Gefühl, dass ihnen zu viel Online-Zeit irgendwie schadet.

In dieser Folge des Podcasts "Netzteil" geht Netzwelt-Redakteurin Angela Gruber der Frage nach, woher dieses Gefühl kommt und ob es berechtigt ist - oder jagen wir vielleicht einem falschen Ideal des Offline-Seins nach?

Im Selbstversuch testet sie eine Woche, wie man im Alltag ein gutes Verhältnis von Offline- und Online-Zeit für sich selbst findet - und welche Tricks dabei helfen. Dazu spricht Gruber auch mit Jan Kalbitzer. Der Psychiater und Autor leitet das Zentrum für Internet und seelische Gesundheit an der Berliner Charité und plädiert für einen pragmatischen Ansatz: Technik nicht verteufeln, sondern lieber lernen, wie man sie sich bestmöglich zunutze macht.

Darum geht es im "Netzteil"

Diese Folge hier ist die dritte der zweiten Staffel des Podcasts "Netzteil". Im "Netzteil" widmet sich die Redaktion des Netzwelt-Ressorts Tech-Themen. Staffel zwei dreht sich vor allem um App- und Gadget-Tests, in Staffel eins ging es um die Technik der Zukunft.

