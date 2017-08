Ideen der Bertelsmann-Stiftung So könnte Deutschland digitaler werden

Was ist schon Digitalisierung? Dass man sein Taxi per App rufen kann, statt beim Taxifunk anrufen zu müssen? Den Lebensmitteleinkauf über die Website des Supermarkt-Lieferdienstes erledigt? Einen Reisepass über das Onlineportal der Gemeinde beantragt? Oder die angeborene Aortenklappenerkrankung mittels eines Smartphones überwacht, statt beim Kardiologen im Wartezimmer zu sitzen?

Geht es nach der Bertelsmann-Stiftung hat Digitalisierung weniger mit konkreter Technik zu tun als mit einer Haltung, einem grundsätzlichen Umdenken. Und genau hier testiert die Stiftung des Medienkonzerns, der über seine Tochter Gruner + Jahr auch Minderheitsgesellschafter beim SPIEGEL ist, Deutschland einen massiven Nachholbedarf.

"Wir haben in Estland, Österreich oder Schweden recherchiert", sagt Carsten Große Starmann, Leiter des Projektes Smart Country, bei dem der "Forderungskatalog für ein digitales Deutschland" entstanden ist. "Überall wirkt der Wille zur digitalen Transformation stärker als hierzulande."

Deutschland als "digitales Entwicklungsland"

Die Bertelsmann-Forscher haben jede Menge Binsenweisheiten und Buzzwörter in ihren Katalog geschrieben: "Digitalisierung eröffnet Märkte." Deutschland sei ein "digitales Entwicklungsland". Digitalisierung müsse "mit mehr Agilität in Staat und Verwaltung" Einzug halten.

Auch Widersprüche gibt es in dem Machwerk. So umfasse Digitalisierung "als Querschnittsthema alle Lebens- und Politikbereiche". Trotzdem wird ein paar Zeilen weiter ein Digitalisierungsminister gefordert, was kaum Sinn ergibt, wenn doch jedes Ressort auf seine ganz eigene Art und Weise betroffen ist.

Und trotzdem ist der Katalog ein wertvolles Werk mit konkreten Ideen, wie Deutschland den "Aufholprozess" mit "hoher Geschwindigkeit und konsequenter Umsetzung" ohne allzu viel "Bedenkenträgerei" aber mit "gesundem Pragmatismus" erreichen kann.

"Es bedarf dringend einer Gesamtstrategie für die Gestaltung der digitalen Transformation - wie sie in anderen europäischen Ländern wie Estland, Schweden oder Österreich erkennbar ist", sagt Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung.

Der Staat als Vorbild

Vor allem der Staat soll laut der Studie als Vorbild agieren. So sollen Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung nicht mehr von der Digitalisierung Betroffene sein, sondern die Entwicklung aktiv mitgestalten. Sie sollen E-Government und Open Data erlernen; Lehrer müssten Schülern "grundlegende Digitalkompetenzen" vermitteln und Universitäten ihre "Lernmethoden und Lerninhalte" anpassen.

Der Teil der Bevölkerung, der nicht gerade an einer Bildungseinrichtung lernt, soll an Volkshochschulen und Bibliotheken Angebote zur digitalen Weiterbildung bekommen: Diese muffigen Orte sollen "von herkömmlichen Medienausleihorten zu Lern- und Kommunikationsräumen" weiterentwickelt werden, wenn es nach der Bertelsmann-Stiftung geht.

Öffentliche Einrichtungen müssten ebenfalls ein Treiber der Digitalisierung sein, heißt es: Behörden, Krankenhäuser, Schulen oder Altenheime sollten Orte mit "schneller Konnektivität" durch frei verfügbares WLAN sein. Würde diese Forderung umgesetzt werden, wäre dies ein Paradigmenwechsel zur aktuellen Politik, bei der an Schulen oder in Krankenhäusern eher Handy-Funkstille zu herrschen hat.

Geschwindigkeit ist nicht alles

In manchem öffentlichen Gebäude hat man auch im Jahr 2017 schlicht noch immer Anschlussprobleme an die digitalen Datenhighways. Die Studienautoren fordern daher "qualitative Ausbauziele" für die Internetleitungen - auf gut Deutsch: Geschwindigkeit ist nicht alles. Wichtig seien kurze Reaktionszeiten und eine Ausfallsicherheit der Netze - Deutschland brauche eine beschleunigte Förderung des Mobilfunkstandards 5G und möglichst viel Glasfaserkabel.

Der Ausbau der Lichtleiter soll nicht "mit der Gießkanne" geschehen, wie Kommunal-Experte Große Starmann sagt, sondern "mit Priorität für die Regionen, die es nötig haben." Dafür soll als neue Gemeinschaftsaufgabe der Daseinsfürsorge "Glasfaser im strukturschwachen Raum" ins Grundgesetz aufgenommen werden - so wie aktuell etwa der Küstenschutz.

Auch sollen Kommunen leichter in Breitbandnetze investieren dürfen. Aktuell könnte es als Wettbewerbsverzerrung gewertet werden, wenn mit Steuergeldern ein Glasfasernetz gefördert wird, obwohl eine Breitbandanbindung vorhanden ist.

Ein "digitalen Beipackzettel"

Das Problem beim Thema Netzausbau: Die Union und die SPD setzen sich 2013 ein Ziel, das damals vielleicht ambitioniert klang, heute aber hoffnungslos überholt ist. Jeder deutsche Haushalt solle bis zum Jahr 2018 über eine Internetgeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde verfügen können. Das reicht allerdings für eine kleine Firma bisweilen nicht aus.

Auch Eckpunkte für ein IT-Sicherheitskonzept beinhaltet der Forderungskatalog. Die Technologie- und Industriepolitik solle auf "technologische Souveränität und Sicherheitsinnovationen" setzen. Was vernünftig klingt, ist im Bereich von Konsumentenanwendungen naiv-illusorisch: Google, Facebook oder Apple haben längst eine Marktmacht, die man als uneinholbar beschreiben muss. Deshalb stürzen sich die Bertelsmann-Empfehlungen auch auf das "Internet der Dinge", wo das Rennen um die Vormacht zwar läuft, aber noch nicht entschieden ist.

Der souveräne Umgang mit den eigenen Daten eines jeden Nutzers müsse im Mittelpunkt aller Bemühungen hierzulande stehen. Dafür müssten Anbieter verpflichtet werden, zusätzlich zu ihren verklausulierten AGBs einen "digitalen Beipackzettel" zu erstellen: Darin sollen alle "Kernpunkte und Konsequenzen der Nutzung" eines Produkts prägnant dargestellt sein. Auch müssten Firmen verpflichtet werden, ein Produkt über einen gesamten Lebenszyklus mit Wartungs- und Sicherheitsupdates zu versehen.