US-Präsident auf Twitter Ein Covfefe-Gesetz für Trump-Tweets

Ein Tweet von Donald Trump kann erhebliche Auswirkungen haben, ob er sich nun über die Handelsbilanz mit Deutschland beschwert, seinen Einreisestopp für Reisende aus einigen muslimischen Ländern verteidigt oder den entlassenen FBI-Chef kritisiert.

Deshalb will ein Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus nun die Archivierung von Twitter-Botschaften des Präsidenten regeln. Er wolle Trumps "ungefilterter" und "häufiger" Nutzung des persönlichen Twitter-Kontos zur offiziellen Kommunikation Rechnung tragen, begründete der Demokrat aus Illinois, Mike Quigley, sein Vorhaben.

Trump müsse für seine Tweets, die oftmals "plötzliche Erklärungen" beinhalteten, künftig verantwortlich gemacht werden können, erklärte Quigley. Dazu sollten sowohl die Botschaften, die unter dem Account @realDonaldTrump liefen, als auch die vom offiziellen Konto @POTUS verschickten Mitteilungen im Nationalarchiv gespeichert werden.

Als Namen für das Gesetz bedient sich Quigley beim sagenumwobenen Ausdruck "covfefe" - die Wortschöpfung dient ihm als Abkürzung für den Titel seines Entwurfs, den er "Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement" nennt. Er brachte den Gesetzentwurf am Montag ein.

Mit dem Wort "covfefe" in einem Tweet vom 31. Mai hatte Trump erst für Verwirrung und kurz darauf für Spott im Netz gesorgt. "Despite the constant negative press covfefe" (Trotz der anhaltend negativen Presse covfefe), hatte der 70-Jährige damals kurz nach Mitternacht geschrieben. Neun Stunden blieb der Tweet online, bis er schließlich gelöscht wurde.

Im Video: Sean Spicer und Trumps Covfefe-Tweet

Video REUTERS

Es wurde unter anderem gemutmaßt, dass er möglicherweise "coverage" (Berichterstattung) habe schreiben wollen, sich aber vertippt habe. Für Aufklärung sorgte Trump bislang nicht. Sein Sprecher Sean Spicer heizte die Spekulationen eher noch an, als er sagte: "Der Präsident und eine kleine Gruppe von Menschen wissen genau, was er sagen wollte."

Trumps Tweets, sagte Spicer in der vergangenen Woche, seien "als offizielle Äußerungen des Präsidenten der USA anzusehen".