wenn Sie einer jener Millionen Deutschen sind, die das digitale Antennenfernsehen DVB-T nutzen, dann steht Ihnen wahrscheinlich eine nervige Woche bevor. Ab Mittwoch sind über diesen TV-Standard für die allermeisten Haushalte fast gar keine Kanäle mehr zu empfangen.

Sie können sich einen neuen Receiver kaufen, um den neuen TV-Standard DVB-T2 HD zu empfangen. Dann müssen Sie aber zusätzlich Geld für viele Privatkanäle zahlen - oder auf RTL, ProSieben und Co. verzichten. Alle relevanten Informationen zur Umstellung finden Sie in diesem Artikel.

Getty Images

Für mich persönlich wird sich am Mittwoch übrigens nichts ändern. Ich schaue nur noch sehr selten klassisch fern. Durch YouTube, Mediatheken, Internetsender und die ein oder andere Langzeitserie auf Apple-TV fühle ich mich bestens informiert und unterhalten. Und zum Fußballgucken gibt's Apps wie Zattoo oder Magine. Das lineare Fernsehen ist meiner Meinung nach tot.

Sie sehen das komplett anders? Dann schreiben Sie mir. Mich interessiert Ihre Meinung zum Thema.

Sie wollen diesen Newsletter künftig regelmäßig lesen? Abonnieren Sie hier. Jeden Montag um 16 Uhr in Ihrem Posteingang: Startmenü verrät, was die Tech-Welt bewegt.

Neues Samsung-Smartphone: Jetzt gilt's

Am Mittwoch ist noch mehr los. In New York wird Samsung sein neues Smartphone-Top-Modell vorstellen: das Galaxy S8. Nach dem Desaster um das Galaxy Note7 darf der IT-Gigant aus Südkorea sich nun keinen weiteren Fehler mehr leisten.

Zur Erinnerung: Das Note7 musste vom Markt genommen werden, nachdem sich Dutzende Exemplare, zum Teil in Flugzeugen, überhitzt hatten oder sogar in Flammen aufgegangen waren. Schuld waren mangelhafte Akkus.

Samsung

Das S8 muss nun in jeder Hinsicht überzeugen, wenn Samsung nach dieser Blamage das Vertrauen der Konsumenten wiedergewinnen will. Die Technik muss top sein, das Design edel und die Extras überraschend. Falls die Kunden dennoch zögern, sollen sie Gerüchten zufolge sogar mit der Option gelockt werden, das Smartphone nach 30 Tagen zurückgeben zu dürfen, wenn es sie nicht vollends überzeugt.

Autonomes Fahren: Uber nimmt seine Testflotte von der Straße

Vergangenen Montag habe ich in Berlin mit Christopher Burghardt, Ubers Europa-Politikchef, über die Zukunft der Mobilität diskutiert. Das Panel auf dem internationalen Tech Festival war explizit zum Rumspinnen angelegt, und so landeten wir schließlich bei der Vision eines autonom fliegenden Autos, für dessen Entwicklung Uber inzwischen ein paar Nasa-Experten beschäftigt.

REUTERS

Bis zu dieser Zukunft ist es allerdings ein weiter Weg. Das autonome Fahren bereitet Uber aktuell noch genug Probleme.

Im US-Bundesstaat Arizona ist gerade ein autonom fahrendes Auto von Uber von einem Fahrzeug gerammt und umgeworfen worden. Obwohl das Robotertaxi nicht schuld an dem Unfall war, hat Uber seine Testflotte vorläufig von den Straßen genommen. Schon Mitte März war bekannt geworden, dass die autonomen Fahrzeuge sich mit dem Dazulernen ziemlich schwertun.

Seltsame Digitalwelt - eine Anekdote: weniger Smartphone, mehr Ruhe

Neulich ging ich auf dem Smartphone tippend zur U-Bahn und stieß dabei mit einem ebenfalls vom Smartphone abgelenkten Mann zusammen. Wir lachten beide, doch später wurde ich nachdenklich. Es sind ja auch schon Menschen in Flüsse gefallen oder Treppen heruntergestürzt, weil sie den Blick beim Laufen nicht von ihrem Handy lösen konnten.

Evolutionsforscher sagen, wir seien von unseren Instinkten her eigentlich noch Urmenschen, die plötzlich am Steuer eines Düsenjets sitzen. Zeit, sich zu entwickeln. Ich lasse mein Handy seit dem Zusammenstoß jetzt immer schön in der Tasche und wechsle so oft wie möglich in den Nicht-Stören-Modus. Ich habe seitdem das Gefühl, dass es in meinem Kopf weniger flirrt als vorher.

App der Woche: Voctag

getestet von Sebastian Meineck

Voctag UG

Mit Voctag lernen sich Leute durch Sprachnachrichten kennen. "Ich wollte wissen, wie ihr deutschen Frauen zum österreichischen Dialekt steht?", fragt ein Nutzer. Prompt antwortet eine gut gelaunte Stimme: "Urgeil!" Ein anderer fragt, wer Promis nachmachen kann. Schon antwortet ein Nutzer im Stil von Franz Beckenbauer: "Ja, gut, äh!"

Alle Audios werden anonym verschickt, jeder kann anonym antworten. Nutzer sehen vor allem Sprachnachrichten, die in ihrer Nähe aufgenommen wurden.

In den meisten Gesprächen wollen sich die Nutzer einfach zum Schmunzeln bringen, manchmal geht es aber auch um eher ernste Dinge wie Politik oder Liebeskummer. Voctag erinnert damit an die bei Studenten beliebte App Jodel, mit der sich anonyme Textnachrichten verschicken lassen.

Gratis von Voctag UG, ohne In-App-Käufe: iOS

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Why porn PR is rarely about the porn" (Englisch, zehn Leseminuten)

PR-Experten verraten, wie sie Hardcore-Pornos bei der Presse promoten. Einer von ihnen hatte früher einen ähnlich schwierigen Job: Er versuchte Kritiker davon zu überzeugen, sich die Demos von obskuren, sperrigen Bands anzuhören.





PR-Experten verraten, wie sie Hardcore-Pornos bei der Presse promoten. Einer von ihnen hatte früher einen ähnlich schwierigen Job: Er versuchte Kritiker davon zu überzeugen, sich die Demos von obskuren, sperrigen Bands anzuhören. "Dystopian Riot Control " (Englisch, vier Leseminuten plus Video)

Die Firma Bozena Security Systems hat einen Monstertruck gebaut, der Ausschreitungen auf jeder Art von Demo unterbinden soll.





Die Firma Bozena Security Systems hat einen Monstertruck gebaut, der Ausschreitungen auf jeder Art von Demo unterbinden soll. "Can't Feel My Face" auf dem Harpejji (Video, viereinhalb Minuten)

Zum Ausklang noch etwas Nerdmusik: Die kanadische Band Walk Off The Earth legt in diesem Video eine großartige Coverversion von The Weeknds "Can't Feel My Face" auf einem sogenannten Harpejji hin. Das Instrument ist eine Mischung aus Synthesizer und riesiger Harfe und kann von mehreren Leuten gleichzeitig gespielt werden.



Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in die Woche,

Stefan Schultz