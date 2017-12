Nicht jedes Weihnachtsgeschenk macht Freude: Den Bestseller hat man schon gelesen, den Blu-ray-Film bereits bei Netflix gesehen oder längst genug ulkige Vasen im Schrank.

Immerhin: Wer mit Präsenten unglücklich ist, hat übers Internet zahlreiche Möglichkeiten, sie wieder loszuwerden, etwa bei Ebay, Amazons Marketplace und Kleinanzeigen-Portalen wie Quoka und Kalaydo. Verkauft man nur selten etwas online, hat man sogar den Vorteil, dass man dafür keine Steuern zahlen und keine gewerblichen Pflichten erfüllen muss.

"Wenn ich nur ab und zu etwas im Internet anbiete, dann ist das wie ein Flohmarktverkauf und wird nicht als gewerblich eingestuft", sagt Oliver Buttler, der die Abteilung Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg leitet. "Es ist also unbedenklich, die fünfte Vase zu verkaufen, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe."

Der Übergang zum professionellen Onlinehändler ist allerdings fließend. "Wenn der Onlineverkauf auf Dauer angelegt ist und eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, dann ist das Gewerbe anzumelden und der Verkäufer muss auch Abgaben zahlen", sagt Buttler. Bis dahin und bis zu einem Gewinn von insgesamt 600 Euro pro Jahr ist der private Onlineverkauf jedoch steuerfrei.

Das gilt es zu beachten

Doch welche Regeln muss man beim Verkauf beachten, und wie holt man bei einer Online-Auktion am meisten Geld für seine Produkte heraus? In unserer Fotostrecke haben wir zehn Tipps fürs Verkaufen per Ebay, Amazon Marketplace und Co. gesammelt. Per Klick oder Wischen kommen Sie zum jeweils nächsten Tipp:

Zehn Tipps für Privatverkäufer 1) Eigene Fotos verwenden



Schöne Fotos sind wichtig, damit Ihr Angebot nicht in der Masse untergeht. Am besten machen Sie die Bilder der Produkte selbst. Das hat gleich einen doppelten Nutzen, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. So könne man potenziellen Käufern einerseits zeigen, dass man die angebotene Ware wirklich besitzt, dass sie funktioniert und wie sie abseits von Abbildungen in Hochglanzmagazinen aussieht.



Außerdem laufe man nicht Gefahr, das Urheberrecht zu verletzen, sagt der Verbraucherschützer - was passieren kann, wenn man fremde Fotos benutzt. Ein Verstoß gegen das Urheberrecht jedenfalls könne teuer werden. "Mittlerweile haben sich viele Anwälte darauf spezialisiert, Geld mit Abmahnungen zu verdienen." Und das gilt auch für Onlineplattformen wie Ebay und Kleinanzeigen-Portale wie Quoka. Wer bequem ist, keine eigenen Fotos macht und sich stattdessen im Netz bedient, riskiert, dass Abmahnanwälte eine Rechnung schicken - da werden dann schon mal mehr als 1000 Euro gefordert. 2) Auf Kategorie und Beschreibung achten



Wer auf der Suche nach einem bestimmten Produkt bei Amazon, Ebay und Co. ist, der findet die Artikel in der Regel über bestimmte Schlagwörter. Daher ist es wichtig, die Suchbegriffe nicht nur in die Beschreibung, sondern auch direkt in die Hauptzeile zu schreiben. Bei einem Videospiel ist es beispielsweise wichtig, den Titel und die Plattform zu nennen, etwa „Fifa 18 für die Playstation 4 (PS4)“.



Zudem sollte man darauf achten, das Produkt in der richtigen Kategorie abzulegen. Der beste Weg bei den großen Portalen: Einfach gleich zu Beginn die sogenannte EAN- oder die ISBN-Nummer eintragen, dann wird der Artikel automatisch der richtigen Kategorie zugeordnet. 3) Preise vergleichen



Oft ist man nicht der Einzige, der ein bestimmtes Videospiel oder einen bestimmten Film im Netz verkauft. Daher ist es sinnvoll, zunächst einmal die Preise zu vergleichen. Bei Amazon Marketplace werden alle aktuell angebotenen Produkte in einer Liste angezeigt, sortiert nach Preis. Dort sieht man auf den ersten Blick, wie hoch man den Preis ansetzen sollte, um überhaupt noch von möglichen Käufern wahrgenommen zu werden.



Bei Ebay lohnt es sich hingegen, vor allem die zuletzt abgeschlossenen Auktionen noch einmal anzuschauen. Daran lässt sich oft ablesen, bei welchem durchschnittlichen Verkaufswert die Produkte letztendlich landen - und zu welchem Zeitpunkt die höchsten Preise erzielt werden. 4) Den passenden Startpreis festlegen



Wer auf eine Auktion bei Ebay setzt, der geht ein größeres Risiko ein. Im Gegensatz zu Amazon Marketplace wird hier kein Festpreis angegeben, stattdessen wird der letztliche Verkaufspreis durch Gebote ermittelt. Zwar kann es passieren, dass die Nutzer mehr bieten als das Produkt eigentlich wert ist. Allerdings kann die Auktion auch floppen und der gewünschte Preis unterboten werden.



In der Regel lohnt es sich aber, mit einem niedrigen Startpreis ins Rennen zu gehen. Wenn die Spielekonsole bei einem Euro beginnt, dann lockt das viele Schnäppchenjäger an, die sich oft in letzter Minute einen Bieterwettkampf liefern. Wer als Verkäufer bei der Auktion die Nerven verliert, sollte auf keinen Fall auf die Idee kommen Familienmitglieder, Freunde oder Arbeitskollegen mitbieten zu lassen. Das ist verboten. Sobald Ebay-Mitarbeiter eine solche Manipulation entdecken, droht dem Verkäufer eine Sperre. 5) Das Auktionsende planen



Bei Online-Auktionshäusern wie Ebay ist es entscheidend, den richtigen Zeitpunkt für den Bieter-Showdown zu setzen. Wer seine Produkte für möglichst viel Geld versteigern will, der sollte darauf achten, dass viele Nutzer zum Auktionsende online sind. Daher bietet sich vor allem der frühe Abend zwischen 18 und 20 Uhr an, um das Angebot enden zu lassen.



Der beliebteste Zeitpunkt für auslaufende Auktionen ist der Sonntagabend. Erfolgreiche Powerseller lassen ihre Angebote häufig zu diesem Zeitpunkt auslaufen. Der Vorteil: Viele potenzielle Käufer sind online und haben Zeit, in den letzten Minuten den Kaufpreis nach oben zu treiben. Der Haken: Am Sonntagabend enden auch viele Konkurrenz-Angebote. Wenn ein Produkt dann zu teuer wird, steigen die Nutzer schneller aus dem Wettbieten aus und machen sich auf die Suche nach einem anderen Schnäppchen. 6) Als Privatverkauf kennzeichnen



Wer nur selten etwas im Internet verkauft und nicht gewerblich handelt, der muss keine Gewährleistung übernehmen. "Privatverkäufer, die gelegentlich Weihnachtsgeschenke oder alte Möbel vom Dachboden anbieten, können die Gewährleistung ausschließen", sagt Oliver Buttler. In der Beschreibung sollte das angegeben werden. Das ist keine Pflicht, aber dann weiß der Käufer immerhin, dass es sich um einen Privatverkauf handelt. Buttler empfiehlt, einen Satz wie "Verkauf der Ware unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung" in das Angebot zu schreiben. 7) Rechnungen beilegen



Wenn das Produkt neu gekauft ist, dann ist der Händler an eine Gewährleistung gebunden. Das bedeutet, dass der Händler das Produkt austauschen oder reparieren muss, wenn Mängel, die nicht der Kunde verursacht hat, innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf auftreten.



Davon profitieren auch Käufer bei Ebay und Amazon, wenn die Quittung bei einem Privatverkauf gleich mitgeliefert wird. Wer also eine Rechnung hat, der sollte sie dem Paket beilegen und in der Artikelbeschreibung bei Ebay oder Amazon darauf hinweisen. Damit hat der Käufer die Chance, dass der Händler bei auftretenden Mängeln das Produkt austauscht. 8) Richtig verpacken



Wer Glas, Porzellan oder andere zerbrechliche Gegenstände verschickt, sollte auf die richtige Verpackung und entsprechendes Füllmaterial achten. "Die Waren müssen sachgemäß verpackt werden, damit nicht nur Scherben ankommen", sagt Experte Buttler. Außerdem sollte der Karton ordentlich verklebt und verschnürt werden, damit die Ware nicht rausfallen kann.



Auch ein Hinweis auf dem Paket, dass es sich um zerbrechliche Ware handelt, ist laut dem Experten empfehlenswert. Sollte eine Flüssigkeit auslaufen können, dann hilft ein Hinweis, welche Seite des Pakets nach oben zeigen muss. 9) Die richtige Versandart wählen



Wer seine Ware erfolgreich verkauft hat, sollte auf keinen Fall am Porto sparen und das Produkt lediglich als Päckchen versenden. Das ist zwar günstiger, doch es gibt dafür keine Sendungsverfolgungsnummer. Und diese Nummer ist enorm wichtig. Sollte ein Betrüger die Auktion gewonnen haben, kann er behaupten, das Päckchen sei niemals angekommen - obwohl es längst ausgepackt ist. Das ist dann Pech für den Verkäufer. Denn ohne Sendungsnummer hat er keinen Nachweis für die erfolgreiche Zustellung.



Wer das Geschenk als Paket aufgibt, hat noch einen weiteren Vorteil: Bei Paketlieferdiensten wie DHL, Hermes und DPD ist die Sendung bis zu einem Wert von 500 Euro versichert. Sollte der Inhalt beim Transport beschädigt werden oder das Paket verloren gehen, dann wird der Absender entschädigt. 10) Die richtige Bezahlmethode wählen



Der entscheidende Vorteil bei Amazons Marketplace ist, dass der Onlinehändler die finanzielle Abwicklung übernimmt. Daher müssen sich Käufer und Verkäufer keine Gedanken machen, ob das Geld auch wirklich ankommt. Bei Ebay und Kleinanzeigen-Anbietern wie Quoka sieht das schon anders aus. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten der Überweisung, dazu die Option, bei der Abholung bar zu bezahlen.



Bei Ebay ist es für beide Seiten der sicherste Weg, das Geld über den Onlinedienstleister Paypal überweisen zu lassen. Auf dem Auktionsportal bietet Paypal einen Käuferschutz an: Der hilft, wenn die Ware gar nicht oder nicht wie beschrieben geliefert wird. Bei Kleinanzeigen-Portalen gilt dieser Käuferschutz nicht. Dort ist es für den Verkäufer immer noch am sinnvollsten, sich zunächst das Geld überweisen zu lassen und dann erst die Ware zu versenden.