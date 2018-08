Aggression in sozialen Medien Elon Musk und der Männermob

Elon Musk ist in der Technikwelt ein Visionär, an der Börse ein Störenfried und auf Twitter ein Idiot. Letzteres ist gefährlich, schrieb Sascha Lobo in seiner Kolumne, im Podcast antwortet er nun auf Leserkritik.