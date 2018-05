Angebote für Eltern im Netz Diese zwölf Blogs bieten mehr als Brei

Lisa, Stadt Land Mama

"2012 habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin 'Stadt Land Mama' gestartet, nachdem wir zusammen ein Buch in Dialogform geschrieben hatten und uns das Format so gut gefiel. Das Blog wurde dann stetig größer, heute freuen wir uns vor allem, Familien damit eine Stimme geben zu können. Deshalb kommen bei uns auch so viele verschiedene Mütter und Väter in Gastbeiträgen zu Wort.

Wir können damit sämtliche Facetten der Elternschaft abbilden und sichtbar machen. Familien, die von Krankheit betroffen oder einfach im Alltag auch mal überfordert sind, Alleinerziehende am Rande der Erschöpfung oder Mütter in Führungspositionen kommen hier zu Wort und können sich austauschen und Unterstützung finden. Eltern stehen heute stark unter Druck - mit unserem Schreiben wollen wir entlasten: Niemand muss perfekt sein. Wir sind es auch nicht."