Französischer Präsidentschaftskandidat Macrons Team war Ziel von Hackern

Das Wahlkampfteam des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron war einem Expertenbericht zufolge Opfer zielgerichteter Phishing-Attacken. Nach Erkenntnissen der IT-Sicherheitsfirma Trend Micro versuchten Kriminelle der Gruppe Pawn Storm, in das Netz der Wahlkämpfer einzudringen.

Macrons Mitarbeiter sollten über gefälschte Mails dazu verleitet werden, unabsichtlich Schadsoftware auf ihre Computer zu laden sowie Login-Daten und Passwörter zu verraten. "Solche Zugangsdaten eignen sich gut, um politische Parteien auszuspionieren", sagte Sicherheitsexperte Feike Hacquebord der Nachrichtenagentur Reuters.

Ob die Versuche vom März und April erfolgreich gewesen seien, lasse sich von außen nicht sagen. Er habe den Fall an die französischen Behörden weitergeleitet. Die Aktion sei von Rechnern in Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern ausgegangen. Die Geräte seien mittlerweile abgeschaltet worden.

Vielleicht zu eindeutige Spuren

Pawn Storm ist eine der ältesten Cyberspionagegruppen. Experten bringen die Gruppe, die auch als Fancy Bear, Apt 28 und Strontium bezeichnet worden ist, mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU in Verbindung. Russland seinerseits bestreitet jegliche Beteiligung an den Cyberattacken gegen Macron.

Laut Hacquebord haben die Täter Spuren hinterlassen, die typisch für Pawn Storm seien und jenen ähneln, die nach den Angriffen gegen die Computer der unterlegenen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gefunden wurden. Ähnliche Angriffstechniken seien zudem im Mai 2016 bei einer Phishing-Attacke gegen die CDU angewendet worden.

Die deutsche IT-Sicherheitsbehörde BSI warnt wegen der Bundestagswahl im September bereits vor Angriffen. Ein Sprecher der französischen Sicherheitsbehörde ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) bestätigte den Angriff auf Macrons Mitarbeiter, wollte die Attacke aber nicht sofort russischen Hackern zuweisen.

Die Angriffsmethoden seien durchaus typisch für die Vorgehensweise von Pawn Storm, erklärte ein ANSSI-Sprecher. Er ergänzte jedoch: "Trotzdem werden wir diesen Angriff niemandem zuschreiben, weil wir sehr leicht manipuliert werden könnten. Der wahre Angreifer könnte absichtlich Spuren gelegt haben, um sich als ein anderer auszugeben." Bei IT-Experten löst ein direktes Zuschreiben konkreter Angriffe ohnehin maximale Skepsis aus.

Das Wahlkampfteam von Emmanuel Macron war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nach der ersten Wahlrunde am Sonntag ist der Linksliberale Favorit für das Präsidentenamt. Er tritt am 7. Mai in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an.

