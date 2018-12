USA und Kanada Erpresser schicken Hunderte Bombendrohungen per E-Mail

Eine neue Welle von Spam hat am Donnerstag vor allem in den USA Angst ausgelöst: Hunderte Schulen, Firmen und Regierungseinrichtungen erhielten von Kriminellen Drohungen per E-Mail. Eine Bombe sei im Gebäude platziert und werde nur dann nicht explodieren, wenn die Opfer ein Lösegeld zahlten, hieß es. Allerdings wurde in keinem der Fälle Sprengstoff gefunden, Strafverfolger halten die Drohung für nicht glaubwürdig.

Die in holprigem Englisch verfasste Erpresserbotschaft erreichte Schulen, Firmen, Krankenhäuser und Redaktionen. 20.000 Dollar in Bitcoin sollten die Adressaten zahlen, stand darin, und zwar so rasch wie möglich.

Die Antiterroreinheit der New Yorker Polizei bestätigte, dass es mehrere solcher Drohungen in der Stadt und auch in anderen Teilen des Landes gegeben habe. Sie seien allerdings als nicht glaubhaft anzusehen, so die Polizisten.

Auch Strafverfolger aus Florida und Idaho sagten, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass an den Drohungen etwas dran sei. Eine der Mails ist laut einem Polizisten in Idaho sogar vom Spam-Filter aussortiert worden.

Mehrere Schulen in den USA waren evakuiert oder früher geschlossen worden, nachdem die E-Mail eingetroffen war. Die Pennsylvania State University warnte ihre Studenten per Textnachricht, dass mehrere Gebäude auf dem Campus bedroht seien - und gab später Entwarnung, die Bedrohung sei wohl Teil eines "nationales Hoax". Auch ein Rathaus in Illinois, ein Gericht in Atlanta, eine Redaktion in North Carolina und mehrere Firmen in Detroit wurden sicherheitshalber evakuiert.

Der groß angelegte Streuangriff traf nicht nur Opfer in den USA, sondern auch in anderen Teilen der englischsprachigen Welt, etwa Neuseeland und Kanada. In Toronto wurde wegen der Drohung eine U-Bahn-Station kurzzeitig geräumt.