Datensammeln per "Forschungs"-App Facebook bezahlt Nutzer für Einblick in ihre Smartphones

Facebook hat einem Medienbericht zufolge unter anderem Teenagern dafür bezahlt, um sich Zugang zu deren gesamten Smartphone-Aktivitäten zu verschaffen. Nutzer der App "Facebook Research" im Alter zwischen 13 und 35 Jahren bekämen dafür bis zu 20 Dollar im Monat, berichtet das Tech-Blog "TechCrunch".

Facebook habe bestätigt, dass es mit der "Forschungs"-App Daten zu Online-Gewohnheiten sammeln wolle, heißt es in dem Bericht. Es gebe bislang auch keine Pläne, das unter dem Namen "Project Atlas" geführte Projekt zu beenden. Ob Facebook weltweit testet, ist unklar. Zumindest zweitweise wurde die App aber neben US- auch indischen Nutzern angeboten.

Mit ihren umfassenden Berechtigungen könne die "Facebook Research" genannte App unter anderem auf Unterhaltungen in Chat-Diensten, verschickte Fotos und Videos, Adressen besuchter Webseiten und auch Daten aus Ortungs-Anwendungen zugreifen, sagte IT-Sicherheitsexperte Will Strafach, der den Code der App für "TechCrunch" untersucht hat.

Unklar blieb zunächst, an welchen Informationen genau Facebook interessiert ist: Feststellen konnte Strafach nur, was die App theoretisch alles an Facebook senden kann. Nutzer seien zum Teil aber auch aufgefordert worden, Screenshots ihrer Amazon-Bestellungen einzureichen.

Die App umgeht Apples Prüfprozess

Die Nutzer der App, die es für Android und iOS gibt, werden demnach als Teilnehmer einer wissenschaftlichen Studie zum Online-Verhalten rekrutiert und auf die Sammlung privater Daten hingewiesen. Bei Minderjährigen werde die Zustimmung der Eltern eingefordert.

Nicht immer sei sofort erkennbar gewesen, dass Facebook hinter der Studie stehe. Denn verteilt wird die App nicht über Apples App Store und Googles Play Store, sondern über drei Anbieter von Betatest-Diensten. Die nennen Facebook weder in ihrer Werbung, die sie unter anderem auf Instagram und Snapchat schalten, noch auf ihren eigenen Registrierungs-Websites.

Es handelt sich also um einen sogenannten Sideload, vorbei an Apples und Googles App-Prüfverfahren. Apples eigener Betatest-Service TestFlight ist nicht unter den drei Facebook-Partnern. Erst während der Installation wird erkennbar, dass Facebook der Auftraggeber ist.

Facebook entfernt die App aus dem Store

Der Code der Project-Atlas-App ähnelt stark dem der VPN-App Onavo, die Facebook für einen ähnlichen Zweck nutzt und die Apple im März 2018 aus dem App Store verbannt hatte, weil sie Apples Datenschutzbestimmungen verletzt. Dem Bericht zufolge verstößt Facebook mit der neuen App gegen Apples sogenannte Enterprise-Certificate-Richtlinie, auch wenn Facebook das Gegenteil behauptet.

Weniger große Anbieter als Facebook würde Apple möglicherweise sanktionieren und alle ihre Apps aus dem App Store werfen. Apple-CEO Tim Cook hat sich in der jüngeren Vergangenheit zudem äußerst kritisch zum Geschäftsmodell von Facebook geäußert. Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass Apple künftig Facebook, WhatsApp und Instagram aussperren wird - dazu sind die Anwendungen zu wichtig. Aber "The Verge" zufolge will das Unternehmen die iOS-Version der Research-App zurückziehen. Die Android-App solle aber weiterhin bleiben.