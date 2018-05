Konferenz F8 So will Facebook die Daten von zwei Milliarden Menschen schützen

Von kleinlaut auf großmäulig beschleunigt Facebook mitunter in weniger als 45 Minuten. Zu beobachten war das jüngst auf der Entwicklerkonferenz F8 in San José, als Sicherheitschef Alex Stamos auf der Bühne stand.

Stamos räumte zunächst ein, dass er selbst und das ganze Unternehmen erst lernen mussten, dass Plattformen wie Facebook nicht mehr nur vor klassischen Hackerangriffen und Datenverlust geschützt werden müssen.

Eine Gefahr ist demnach auch der systematische Missbrauch der Plattformen - womit Stamos die angeblich von Russland gesteuerten Desinformations- und Propagandakampagnen aus dem US-Wahlkampf ebenso gemeint haben dürfte wie die Verbreitung von teils mörderischem Hass über Facebook. Und möglicherweise spielte Stamos damit auch auf das Sammeln von Nutzerdaten durch Dritte an, auf Vorgänge im Hintergrund, bei denen die Betroffenen gar nicht erst durchschauen, was da passiert - so wie im Fall Cambridge Analytica.

Am Ende seines Vortrags aber kündigte Stamos an, in Sachen Sicherheit "das Handbuch zu schreiben, dem andere Unternehmen folgen können". Nach allem, was Facebook lange übersehen, verschwiegen und falsch eingeschätzt hat, sollen andere sich jetzt also die Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens zum Vorbild nehmen.

Hybris, dein Name ist Facebook. Oder nicht?

Facebook hat ein internes Hacker-Team

Stamos und der ihm unterstellte Manager Chris Clark gaben sich auf der F8 alle Mühe, das Unternehmen als Hort der Sicherheit für die Daten seiner mehr als zwei Milliarden Nutzer zu präsentieren. So verrieten sie, mit welchen Tricks sie die eigenen Entwickler dazu bringen, sicheren Code zu schreiben, und wie strikt die internen Überprüfungen ablaufen.

Facebook ersetzt in seiner Entwicklungsumgebung zum Beispiel alle als unsicher geltenden Codeschnipsel automatisch durch Warnhinweise, die etwa (frei übersetzt) lauten "DashiermachtetwasGefährliches". So werden die eigenen Programmierer erzogen, sicherere Lösungen zu suchen oder die Spezialisten im Haus um Hilfe zu bitten.

Selbstverständlich werde insbesondere sicherheitskritischer Code einer genauen Prüfung unterzogen, bevor er ausgerollt wird, heißt es - sowohl von Menschen, als auch von Analyseprogrammen. Und darüber hinaus hat Facebook noch ein sogenanntes "red team", dessen Aufgabe es ist, die Systeme des Unternehmens immer wieder zu hacken. "Mehrfach im Jahr", sagte Stamos, geschehe das auch unangekündigt und so getarnt, dass es für alle Mitarbeiter bis auf ein paar Eingeweihte so aussehe, als ob gerade tatsächlich ein Angriff von außen stattfinde.

Nicht viele Antworten

Die Liste der technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Systeme vor Hackern ließe sich fortsetzen. In diesem Bereich ist die Bilanz von Facebook zweifellos gut. Dramatische Einbrüche in seine Datenbanken musste das Unternehmen bisher nicht einräumen.

Aber die Einmischung in Wahlkämpfe, die bösartigen Kampagnen und der Kontrollverlust über Nutzerdaten gehören eben in eine andere Kategorie von Hacks. Stamos nennt sie den "technisch korrekten Gebrauch des Dienstes, um Schaden anzurichten". Und auf die Frage, wie sich Facebook künftig darauf vorbereiten, wie es solche Fälle von nun an verhindern will, antwortet die Führungsspitze schmallippig.

So hatte Produktchef Mike Schroepfer vor einigen Wochen erklärt, dass Facebook sein "Vorgehen angepasst" habe und nun "viel gewissenhafter versucht", Missbrauchspotenziale in neuen Produkten zu entdecken, bevor sie ausgerollt werden. Genauer wurde er nicht.

"So haben wir schon immer gearbeitet"

Auch Stamos will auf SPIEGEL-Anfrage nicht näher ins Detail gehen. In einer E-Mail schreibt er: "So haben wir schon immer gearbeitet. Jetzt investieren wir noch stärker in diese Anstrengungen." Dazu würden weitere Sicherheitsspezialisten eingestellt, mit "unterschiedlichen Erfahrungen und kulturellen Hintergründen".

Außerdem suche man selbst verstärkt nach Wegen, wie Missbrauch auf der Plattform möglich wäre, und treffe entsprechende Präventivmaßnahmen: "Es geht nur darum, mehr als bisher zu tun."

"Das ultimative Ziel" sei es, sagte Stamos auf der F8, "die Anzahl von Missbrauchsfällen in den verschiedenen Facebook-Diensten auf Null zu bringen". Am selben Tag musste Stamos einräumen, gerade einen Mitarbeiter gefeuert zu haben, weil der seinen priviligierten Zugang zu Nutzerdaten verwendet hatte, um Frauen zu stalken.

Von seinem ultimativen Ziel ist er also noch ein Stück entfernt. Und das Facebook-Handbuch, an dem sich die ganze Branche orientieren können soll, hat offenbar auch noch Lücken.